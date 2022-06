Overbelaste beveiligers: ‘Nu pas ziet Schiphol hoe hard ze ons nodig hebben’

Een ‘lintjeskruiper’ probeert voor te dringen op Schiphol: ook dáár moeten beveiligers tegen optreden. Beeld Joris van Gennip

Al ruim zes weken worden passagiers op Schiphol geconfronteerd met lange wachtrijen. Dat heeft alles te maken met het capaciteitsprobleem bij de beveiliging. De 60 duizend passagiers per dag die hier vertrekken, moeten ieder afzonderlijk worden gecontroleerd. Om aanslagen en kapingen te voorkomen gaat elke tas of rugzak door de scanner en wordt elke reiziger – zelfs de kleintjes – gefouilleerd.

Een zorgvuldig en belangrijk werkje, maar laat de luchthaven juist op dit punt mensen tekort komen. Hoeveel beveiligers er op dit moment werken op de luchthaven, waar zaterdag een grote banenmarkt wordt gehouden, kan Schiphol niet zeggen, maar het weet wél dat het er minstens vijfhonderd méér nodig heeft. Om die binnen te halen, kondigde Schiphol vorige week aan een stuk beter te gaan betalen. Medewerkers krijgen ’s zomers 5,25 euro bruto per uur boven op hun normale loon, na de zomer krijgen ze 1,40 euro per uur extra. Desondanks krijgt vakbond FNV signalen dat er nog steeds beveiligers weglopen. Wat maakt de baan van luchthavenbeveiliger zo onaantrekkelijk?

Het antwoord op die vraag is donderdag niet moeilijk te vinden. Tientallen beveiligers snellen rond het middaguur vanuit Schiphol Plaza naar buiten. Er is een wisseling van de dienst, en medewerkers stappen de zon in. Bij het tentje waar de vakbond leden werft, komen groepjes samen. Ze roken een peuk of drinken een blikje energiedrank.

Broekplassers

Natuurlijk willen ze over het werk vertellen, zeggen de beveiligers in hun paarsblauwe Schipholpolo’s, en ze halen er op hun mobieltjes de roosters en salarisstroken bij. Het borrelt van ongenoegen. Hun enige voorwaarde: geen namen. De medewerkers vrezen represailles van hun werkgever. Van een collega die vorige week met De Telegraaf sprak is de toegangspas ingenomen, wordt er gezegd. Een ander die op netwerksite LinkedIn de drukte beschreef – passagiers die een uur in de rij staan, in hun broek plassen of agressief worden, een ‘drama’ – is door haar werkgever op de vingers getikt: ze mag niets meer over Schiphol posten, vertelt ze aan de Volkskrant. De betrokken beveiligingsbedrijven willen niet reageren.

En dus vertellen acht beveiligers anoniem over de hoge werkdruk. Die heeft volgens hen alles te maken met de manier waarop de luchthavenbeveiliging is geregeld. Sinds 2002 bestelt Schiphol ‘personeelsuren’ bij beveiligingsfirma’s. Sinds de laatste aanbesteding zijn dat er vijf. Personeel leveren aan Schiphol is een prestigekwestie, dus doen de leveranciers hun best. Aangezien al het beveiligingsmateriaal, zoals scan-apparaten, al op de luchthaven staat, concurreren ze vooral op tarieven.

En het personeel is daar de dupe van, zegt een beveiliger die al bijna de helft van zijn leven op de luchthaven werkt. ‘Dat merk je in de salarissen. Als je de onregelmatigheidstoeslagen eraf haalt, verdien je een basissalaris van 1.900 euro bruto. Dat is weinig. Maar het is een gevecht dat je nooit kunt winnen. Accepteer het of stap op. Dan accepteer je het maar onder stil protest.’

Dreigende situatie

Een beveiliger in een museum kan hetzelfde verdienen, terwijl het werk op Schiphol veel intensiever is, vertelt een man van 50. Met een bezorgde blik vanachter zijn montuurloze bril begint hij over de agressie op de werkvloer. ‘Ik ben soms bang om tussen de passagiers te gaan staan. Of om een ‘lintjeskruiper’, iemand die onder de afzetting door probeert voor te dringen, terug te sturen. Passagiers zijn onberekenbaar, dat voelt constant als een dreigende situatie.’

Vooral het werken met transitpassagiers is afzien, vertelt een jonge vrouw. Een aanzienlijk deel van de reizigers gebruikt Schiphol om over te stappen, voor de coronacrisis was dat bijna 40 procent. Deze passagiers moeten vaak opnieuw door de beveiliging. ‘Zuid-Amerikanen, Aziaten en vooral Fransen: die zijn niet gewend om te wachten. Je hebt taalbarrières, moet dingen met gebaren uitleggen. En soms luisteren mensen gewoon niet. Dan proberen ze door te lopen en wordt het duwen en trekken. Heel vermoeiend.’

De ergernis van de beveiligers is opvallend genoeg niet gericht tegen hun werkgever, maar tegen Schiphol. Dat beveiligingsfirma’s bezuinigen op hun salarissen, vinden ze ‘logisch’ – het is een gevolg van de concurrentiestrijd die Schiphol heeft ontketend. De ‘arrogante’ luchthaven heeft jarenlang de houding gehad dat medewerkers ‘blij moeten zijn dat we op deze prachtige plek mogen werken’. ‘Het besef lijkt nu te komen dat zij ons hard nodig hebben.’

Aantrekkingskracht

Zien ze hun oud-collega’s terugkomen nu Schiphol bereid is meer te betalen? De beveiligers hebben er weinig fiducie in. Een 54-jarige medewerker komt net de kantine uit, waar ze heeft opgevangen dat nog drie collega’s er de brui aan geven. ‘Ik begrijp dat wel. Die toeslagen zijn een peulenschil.’

Toch is er iets geks aan de hand. Want hoewel deze beveiligers een diep dedain tonen voor Schiphol, denken zij zelf niet aan opstappen. De luchthaven lijkt een sterke aantrekkingskracht te bezitten. Een 26-jarige vrouw, die slechts één vrije dag per week heeft, kijkt glunderend omhoog als er een blauwe KLM-Boeing overvliegt. ‘Ik moest een poos geleden vier weken ergens anders werken. Toen ik terugkwam, voelde dat als thuiskomen. Dat dynamische, die vliegtuigen: zo’n werkplek krijg je nergens anders. Als je eenmaal geïnfecteerd bent met het Schipholvirus, wil je niet weg.’