Overal verhalen over needle spiking, maar waar is het bewijs?

Chicago Social Club in Amsterdam. Beeld ANP

Wat is needle spiking?

Het is een variant op een bekend fenomeen: dader drogeert slachtoffer in het uitgaansleven door iets in een drankje te doen, met de bedoeling iemand weerloos te maken tegen seksueel misbruik of beroving. In het geval van needle spiking worden de drugs direct bij het slachtoffer geïnjecteerd.

De handeling lijkt een stuk omslachtiger, maar mogelijk probeert een dader hiermee te voorkomen dat een slachtoffer de drugs proeft in het drankje. ‘Als drogering daardoor niet lukt, kan een dader overstappen op een andere methode’, zegt Trimbos-onderzoeker Ruben van Beek.

Waar komen de verhalen over needle spiking vandaan?

De eerste verhalen deden eind vorig jaar de ronde in het Verenigd Koninkrijk. De politie kreeg tussen september en januari 1.382 meldingen binnen van needle spiking, met een piek toen de universiteiten heropenden in oktober. Opvallend is dat de politie daarbij slechts veertien meldingen kreeg van ‘secundaire vergrijpen’, zoals aanranding of beroving – de delicten waar het daders normaal gesproken om te doen is.

Kort daarna doken vergelijkbare verhalen op in landen als Frankrijk, België en Australië. En dus nu in Nederland: de NOS signaleerde in maart, een maand na de heropening van het nachtleven, ‘meerdere verhalen’ over drogering en stelde een vragenlijst op.

Zo kwam de publieke omroep een 22-jarige vrouw op het spoor die zei te zijn gedrogeerd met een naald. Na deze berichtgeving meldden zich nog drie slachtoffers bij de NOS, van wie er een ook zou zijn beroofd. Tegenover NRC had de landelijke politie het over een ‘handjevol’ aangiftes in Amsterdam en Groningen. Een week geleden kwamen daar binnen één weekend meldingen uit Alkmaar, Doetinchem, Kaatsheuvel en Venlo bij. Op sociale media gingen geruchten rond over meer dan tien slachtoffers op een festival voor minderjarigen in Heerenveen afgelopen vrijdag, maar volgens de organisatie heeft niemand zich bij de EHBO gemeld.

Hoe geloofwaardig zijn deze verhalen?

Op het eerste gezicht lijkt het geloofwaardig: drie slachtoffers vertelden de NOS in detail over hun ervaringen. Ze zouden alle drie een puntje op hun huid hebben gehad dat wees op een injectienaald. In twee gevallen bevestigde de huisarts dat, een derde zei dat hij de prik zelfs voelde, maar kon in de club niet ontwaren wie die had gezet. Ook in het Verenigd Koninkrijk werden clubgangers ineens duizelig en misselijk, en ontdekten ze de volgende ochtend een blauwe plek of prikpuntje op hun lichaam.

Toch is het lastig om te bewijzen dat iemand echt is geprikt. Als een slachtoffer naar de spoedeisende hulp gaat, wordt daar meestal niet getest op het gebruik van verdovende middelen. GHB, het meest gangbare middel om iemand mee te drogeren, is bovendien na zes uur niet meer te vinden in het bloed.

Wanneer het slachtoffer de volgende ochtend wakker wordt, is het bewijs dus al weg. En zelfs áls er drugs worden gevonden, kunnen die ook in een drankje hebben gezeten. Ondanks de ruim 1.300 meldingen is in het Verenigd Koninkrijk geen enkel hard bewijs gevonden voor needle spiking. In Nederland lopen de politieonderzoeken nog.

Dan is nog de vraag welk middel gebruikt zou worden voor de drogering. GHB lijkt een slechte kandidaat, omdat je een dikke injectienaald nodig hebt om de stroperige vloeistof in te spuiten. Volgens anesthesioloog Frank Huygen van het Erasmus MC zijn er wel andere drugs die je met een dunne naald door de kleren heen bijna overal op het lichaam kan inspuiten.

Welke dat zijn? ‘Ik wil niemand op ideeën brengen. Maar in een drukke club ben je dan weg voordat het slachtoffer het door heeft’, zegt Huygen. Toch zijn ook die middelen niet allen even ‘geschikt’ als verkrachtingsdrug, bijvoorbeeld vanwege de effecten of korte duur van de roes. Daarnaast zouden ze bij een drugstest de volgende dag gewoon vindbaar moeten zijn.

Tot slot het motief: het uitblijven van ‘secundaire vergrijpen’ stelt zowel de Britse als de Nederlandse politie voor raadsels. ‘Bij drogering is het motief meestal zedengerelateerd’, legt woordvoerder Bobby Markus uit. ‘Maar als je alleen bent thuisgekomen met een prikje in je arm, waar hebben we dan mee te maken?’

Wat is er dan aan de hand?

Hebben mensen het over needle spiking omdat er verhalen in de media verschijnen? Trimbos-onderzoeker Van Beek wijst erop dat de symptomen van drogering sterk overeenkomen met die van overmatig alcoholgebruik, en ook een paar drankjes kunnen onverwacht slecht vallen. Na een avondje stappen wakker worden met een ‘kras op je knie’ is volgens hem dus zeker geen bewijs. Toch vindt hij dat er nu te veel verhalen rondgaan om ze zomaar als onwaar opzij te schuiven.

Overmatig alcoholgebruik gaat vaak gepaard met schaamte, zegt Theo Meder, volksverhalenonderzoeker aan het Meertens Instituut. ‘Als je je presenteert als slachtoffer hebben mensen medelijden met je. Zo’n verhaal is dus een goede strategie.’ Dat wil niet zeggen dat die verhalen onoprecht zijn: als je je er weinig van herinnert, kan je verkeerde aannames doen. Ook de media spelen volgens Meder een belangrijke rol in de verspreiding: ‘Voor alle geruchten geldt: als het in de krant staat, geloven mensen het zelfs als de krant het ontkent.’

Verhalenexpert Peter Burger promoveerde op verhalen over ‘drugs in je drankje’ en zag dat er meestal geen bewijs voor is. Toch komen zulke ‘broodjeaapverhalen’ veel voor, omdat ze volgens hem aansluiten bij bekende stereotypen: het nachtleven is een gevaarlijke plek, zeker voor vrouwen die zich onverantwoordelijk gedragen. Ook over injectienaalden gaan al decennialang angstaanjagende broodjeaapverhalen.

Toch hebben sommige slachtoffers wel degelijk een geloofwaardig verhaal, en kunnen ze delen daarvan ondersteunen met bewijs. Maar na de eerste berichten kunnen anderen hun eigen ervaringen gaan herinterpreteren, en krijg je mogelijk ook copycatgedrag. Zo wordt iets wat misschien een relatief klein fenomeen is, opgeblazen tot een ware hype. Minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) roept vermeende slachtoffers op in elk geval aangifte te doen. Ze zegt met de politie in gesprek te zijn om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over dit fenomeen.