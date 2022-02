Overal omikron, maar waar is delta gebleven?

Bert Mulder, een Nijmeegse arts-microbioloog die ik soms spreek, kan er niet goed bij. Nog maar anderhalve maand geleden was het delta, wat de klok sloeg. En nu, ineens: overal omikron. ‘Ik vind dat dus fascinerend. Maar ook waanzinnig, en bijna onbegrijpelijk’, overdenkt hij aan de telefoon. ‘Waar is de deltavariant opeens gebleven? Zo’n virus kan toch niet ineens compleet verdwijnen?’

Het is een vraag die meer mensen hebben. ‘Ik zou denken dat verschillende varianten naast elkaar kunnen bestaan’, schrijft Guido Bos uit Voorhout. ‘Maar ik lees dan: omikron heeft delta overgenomen.’

Tja, hoe gáát dat precies? Wordt delta dan het land uitgejaagd of zoiets? Of worden de deltavirusjes opgegeten door de nieuwkomer, of geabsorbeerd, of hoe doen virussen dat?

Nou, nee. Het antwoord is eenvoudig, maar toch ook weer zo tegenintuïtief dat veel mensen zich eraan vertillen: het is de evolutie maar. ‘Als de ene variant het van de andere overneemt, wil dat gewoon zeggen dat die variant per dag meer mensen infecteert’, vertelt evolutiebioloog Tom Wenseleers (KU Leuven) desgevraagd aan de telefoon.

Dat kan verschillende redenen hebben. Ofwel het nieuwe virus heeft een trucje waardoor hij makkelijker cellen kan binnendringen. Ofwel hij kan ontsnappen aan afweerstoffen, zodat hij ook mensen kan besmetten die eigenlijk al immuun waren. Ofwel de nieuwkomer heeft een snellere voortplantingstijd. Meer, onzichtbaarder, sneller: omikron lijkt vooral die laatste twee eigenschappen te hebben. ‘Dat zijn belangrijke voordelen’, zegt Wenseleers.

En laat het vervangen daarna maar over aan dat wonderlijke fenomeen dat ziektes gierend uit de hand laat lopen, vijvers voltovert met kroos, en maakt dat uit een paar fruitvliegjes in de keuken ineens hele wolken ontstaan: ‘exponentiële groei’. De nieuwe variant neemt niet toe zoals een mens zich dat intuïtief voorstelt, stapje voor stapje ofwel lineair – maar in een aldoor sneller tempo, met een vermenigvuldigingsfactor, als een gaspedaal dat je steeds dieper indrukt.

Om er wat gevoel voor te krijgen, puzzel ik wat op een kladje. Neem nu eens twee virussen: variant Sloompie, die al overal rondgaat en die eens in de drie dagen drie mensen besmet, en variant Kwik, die er nieuw bijkomt en die per drie dagen víér mensen besmet.

Dat kan even duren voordat Kwik het hele land domineert, denk je op gevoel. Maar nee hoor. Al na minder dan twee maanden is Kwik in de meerderheid. En na nog eens ruim een maand is Sloompie een zeldzaamheid geworden, en maakt Kwik meer dan 98 procent van de besmettingen. Waarna Sloompie letterlijk geen verse gastheren meer kan vinden – en uitsterft.

Zo gaat het ook echt. In ons land duurde het dik drie maanden voordat de ‘Britse variant’ alfa haast alle besmettingen veroorzaakte; inmiddels is de alfavariant al sinds september in geen enkele steekproef meer waargenomen. En bij de meest recente steekproef, half januari, vond men nog maar 23 stuks van de deltavariant, die tot voor kort de dienst uitmaakte – en 1.245 omikrons.

Intussen heeft omikron zelf ook alweer zijn Kwik gevonden, in de gedaante van BA.2. Bij de laatste telling in de teststraat maakte die 4 procent uit van het totaal. En voordat u nou zegt: dat valt best mee, denk aan de exponentiële groei. Een week of vijf, zes, en het is alleen nog maar BA.2 wat de klok slaat.

Toch wil dat niet zeggen dat de oude varianten helemaal verdwijnen, denkt Wenseleers. ‘Vaak zal de variant nog ergens blijven circuleren, in heel lage aantallen, buiten het zicht. Zo’n virus is dan overgesprongen op een andere gastheer, een dier of zo. Of hij houdt zich schuil in een geïsoleerde gemeenschap, of bij immuungecompromitteerde patiënten, mensen met een latente, chronische infectie.’

Verleidelijk om die virussen te zien als kwetsbare diersoorten in een oerwoud, waarvan er sommige zeldzaam zijn, wegkwijnen en uitsterven – alsof dat zielig is, of zoiets. Maar zo is het natuurlijk niet. Eerder is zo’n virus een kolkende wolk, voortdurend in beweging, met uitstulpingen die ontstaan en weer verdwijnen, wervelingen die komen en gaan, subwolkjes die afsplitsen en weer opgaan in het geheel.

Het virus denkt niet, voelt niet, beseft niet. Kan het virus het wat schelen dat er nu en dan een variant verdwijnt. Alfa, delta, omikron – het virus heeft geen idee.