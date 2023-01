Overal in Rusland ontstaan clandestiene monumentjes voor de slachtoffers in Dnipro

Bloemen bij het beeld van Lesja Oekraïnka in Moskou. Beeld AFP

Een frêle vrouw met een zwarte wollen muts schuifelt schuchter naderbij in het halfdonker. Onder het toeziend oog van twee politiemannen legt ze een bosje bloemen aan de voet van het monument en blijft even staan, zachtjes huilend. ‘Het is allemaal zo verschrikkelijk. Er zijn kinderen omgekomen daar. We leven in een vreselijke tijd.’

De vrouw wil haar naam niet kwijt, is naar eigen zeggen ‘ver over de vijftig’ en woont hier in de buurt. Ze is een van de vele tientallen, misschien wel honderden Moskovieten, die de afgelopen dagen stilletjes de gang hebben gemaakt naar het standbeeld voor de Oekraïense dichteres Lesja Oekraïnka, om hun medeleven te betuigen met de slachtoffers van de Russische raketaanval op de Oekraïense stad Dnipro vorige week. Het dodental daar staat inmiddels op 46.

Nooit lang leeg

Het rijzige bronzen beeld staat sinds 2006 aan de Oekraïneboulevard, in een buurt die rijk is aan verwijzingen naar Oekraïne. Boven het eind van de boulevard torent het voormalige hotel Oekraïna, daar vlakbij staat een monument voor de Oekraïense schrijver Taras Sjevtsjenko. De andere kant van de boulevard brengt je bij het Kyiv-station, vanwaar eerder de treinen vertrokken richting Oekraïense bestemmingen. En ondergronds ligt hier het metrostation ‘Kievskaja’, met imposante mozaïeken op Oekraïense thema’s.

Aan het begin van de week werden de eerste bloemen neergelegd bij het standbeeld, naast speelgoed en foto’s van het getroffen flatgebouw in Dnipro. Toen de politie er lucht van kreeg werden de eerste mensen al snel opgepakt. Vrijdag volgden nog enkele aanhoudingen. De bloemen worden van tijd tot tijd weggehaald door gemeentewerkers, maar de plek blijft nooit lang leeg. De situatie herinnert aan de gedenkplek op een brug vlakbij het Kremlin, waar begin 2015 oppositiepoliticus Boris Nemtsov werd doodgeschoten. Sindsdien wordt de locatie permanent gemarkeerd door bloemen en foto’s, en houden sympathisanten er de wacht.

Al snel te gevaarlijk

De foto’s bij Lesja Oekraïnka zijn inmiddels weggehaald. Op de roodmarmeren sokkel liggen rode en witte rozen, chrysanten en anjers, appels en knuffels. Dertig meter verderop staat een politieauto met draaiende zwaailichten. De politie let er scherp op dat er geen directe verwijzingen naar het geweld in Oekraïne bij komen. Van tijd tot tijd worden bezoekende Moskovieten en journalisten lastiggevallen door activisten van SERB, een pro-Kremlingroep die al jaren bekend staat om dit soort provocaties. De politie laat hen ongemoeid.

De 17-jarige middelbare scholier Vladimir legt met zijn even oude vriendin een bosje bloemen neer bij Lesja Oekraïnka. Ze staan lang stil voor het monument, in gedachten verzonken. Begin vorig jaar deden ze al mee aan straatprotesten tegen de Russische inval in Oekraïne, zegt Vladimir. ‘Maar dat werd al snel te gevaarlijk. Zelfs als je met een blanco vel papier op straat ging staan werd je al opgepakt. Dit is een manier om in ieder geval iets te doen, onze mening kenbaar te maken.’

Het Moskouse initiatief is inmiddels in veel andere Russische steden in heel Rusland nagevolgd, onder meer in St. Petersburg, Jekaterinenburg, Novosibirsk en Vladivostok. Er worden bloemen gelegd bij standbeelden van Sjevtsjenko, of op andere locaties met een Oekraïense link. Of, zoals in Voronezj, bij een gedenkteken voor kinderen die tijdens de Duitse bezetting omkwamen. In Moskou zijn ook bloemen achtergelaten bij een standbeeld voor de schrijver Nikolaj Gogol, die in Oekraïne is geboren.