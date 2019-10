Over Single Shots en Chinese Rollen: vuurwerkdebat wordt eigenaardig feestje

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer over de jaarwisseling. Beeld ANP

‘Het probleem is’, vindt SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, ‘het onvermogen van onze samenleving om een goed feestje te bouwen’. Altijd weer die pillen, alcohol, godsliederlijke taal en agressie. Het ‘feestje’ van de jaarwisseling mag dan nog meer dan twee maanden ver zijn, in de Tweede Kamer is het aftellen begonnen.

De grote vraag is of er spelregels afgesproken kunnen worden om de viering dit jaar ordentelijker te laten verlopen dan de laatste editie. De korpschef van de Nationale Politie en de ondernemingsraden van de politie hebben die druk voorafgaand aan het debat nog eens flink opgevoerd met een brandbrief over de onveilige situatie die de jaarwisseling ook dit jaar weer voor dienders dreigt te worden.

Maar het debat met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) ontaardt woensdagochtend ook in een behoorlijk eigenaardig feestje. Nadat de Kamerleden eerst gemeenschappelijk de wens hebben uitgesproken dat een jaarwisseling een leuk feestje moet zijn, verliezen zij zich in verhandelingen over de details van (het gevaar van) allerhande vuurwerksoorten.

Stikstofuitstoot van kruit

Kees van der Staaij: ‘Een politieman maakt het echt niet uit of hij een F2 of een F3 naar zijn hoofd geworpen krijgt’. CDA-Kamerlid Chris van Dam in reactie op een betoog: ‘Ik zie niet zo snel een Chinese Rol naar de politie geworpen worden. En kan de staatssecretaris een nadere precisering beloven van de Single Shots?’ Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren: ‘Wat is de stikstofuitstoot van kruit? Alleen al hier in Den Haag worden straks tonnen de lucht ingeschoten.’

Voor de leek: F2 en F3 zijn categorieën voor zwaar vuurwerk. Een aantal vuurwerksoorten die hieronder vallen wil het kabinet verbieden. Maar pas voor de jaarwisseling van 2020 op 2021, zo werd in juli aangekondigd, omdat de markt zich ook moet kunnen aanpassen. Single Shots zijn lichtkogels met knaleffect die vanuit een buis worden afgeschoten. Ook daaraan wil het kabinet ‘iets’ gaan doen. Maar wat precies kan de ministers dus nog niet zeggen.

Vuurwerkvrije zones

Op een ander punt heeft Grapperhaus wel nog een nieuwtje: de nieuwe wet waarin het hinderen van hulpverleners strafbaar wordt, gaat niet per 1 januari in, maar per 31 december al. Voor het overige herhalen hij en de staatssecretaris wat al in juli door het kabinet is gezegd: op termijn worden allerhande soorten vuurwerk verboden, gemeenten mogen nu vuurwerkvrije zones instellen en verkoopverboden uitvaardigen, maar vuurwerk als ritueel wil het kabinet niet aantasten.

Aan het slot van het debat laat Henk Krol van de Ouderenpartij de woorden van Kees van der Staaij nog eens goed op zich inwerken: ‘Feestje? Ik realiseer me nu ineens dat mijn leukste jaarwisselingen altijd in het buitenland waren. Met een georganiseerde vuurwerkshow.’