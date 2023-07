reportage

Over het slagveld vliegt Furia op zoek naar de vijand

Dag en nacht hangen er duizenden drones boven het front in Oekraïne. Ze spioneren, werpen explosieven af of vliegen zich te pletter op een vijandelijke stelling. De oorlogvoering is er compleet door veranderd. ‘Er is geen plek meer om je te verstoppen.’