Over een uitbundige Kerst hadden ze zich bij de familie De Bree toch al weinig illusies gemaakt

Het gezin De Bree kijkt naar persconferentie Mark Rutte. Alleen zoon Coen ontbreekt, die zit op zijn kamer in quarantaine. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als Mark Rutte de Nederlandse jongeren dinsdagavond extra geld toezegt om in de kerstvakantie een eigen theatervoorstelling of film te maken, zijn de kinderen van de familie De Bree alweer vertrokken naar hun eigen kamers. ‘Ik geloof niet dat ze er iets van hebben meegekregen’, zegt vader Dirk, na de persconferentie van het kabinet.

Hijzelf was op dat moment ook even afgeleid. Maar Wintergames om de verveling bij de jeugd tegen te gaan? ‘Wij hebben een trampoline in de tuin en sinds kort een bokszak waar de jongens zich op kunnen uitleven. Maar als je ergens op een flatje woont en het niet zo breed hebt, lijken die activiteiten me een goede uitlaatklep.’

Persconferentie nummer zoveel van het kabinet maakt dinsdagavond weinig los bij vader Dirk (41), moeder Willina (42) en hun zonen Rick (19) Tijn (17), Coen (14), Tim (10) en pleegzoon Demy (4, niet zijn echte naam). De voortekenen voor Kerst waren al ongunstig, zegt Dirk. ‘De sfeer was hier tijdens de persconferentie daarom vooral: zie je nu wel?’

Veel belangrijker is de afspraak die het gezin woensdagochtend heeft bij de XL-teststraat in de Utrechtse Jaarbeurs. Sinds afgelopen vrijdag zitten ze allemaal gedwongen thuis: het gevolg van Coens positieve coronatest.

En er staat wat op het spel: testen ze allemaal negatief, dan zit de quarantaine er meteen op. Maar als ook maar een gezinslid net als Coen corona blijkt te hebben, duurt de quarantaine zeker vijf dagen langer. Pas na zoveel dagen mogen mensen van hetzelfde huishouden zich laten testen om, na groen licht, weer de straat op te kunnen.

Duizelig

Coen had donderdag al vanuit school geappt dat hij zich ‘duizelig’ voelde, al klaarde hij wat op en is hij nog gaan voetballen. Maar toen hij zich vrijdagochtend vroeg de longen uit zijn puberlijf hoestte, hielden zijn ouders hem toch maar thuis. Voor hem geen ramp, zegt Dirk. ‘Coen houdt erg van gamen.’

De uitslag kwam zondagavond en lag voor de hand. Terwijl de rest Sinterklaas vierde, zat Coen met een mondkapje op in de hoek. Hij heeft het soms zwaar te verduren, zegt Dirk. Vooral Rick en Tijn bonken nog weleens op zijn deur, om hem te ‘bedanken’ voor de verplichte thuisisolatie.

En Coen zelf? ‘Die vond het vooral zielig als zijn pleegbroertje bij zo’n test een wattenstaafje in zijn neus zou krijgen’, zegt Dirk. Coen zit de hele dag op zijn kamer, zijn ouders brengen rond etenstijd een bordje naar boven. Door met hem te videobellen, is hij er aan de keukentafel toch nog een beetje bij.

Toen de verplichte thuisisolatie aanbrak vanwege Coens positieve test, was het volgens Dirk vooral een kwestie van ‘snel schakelen’. Willina en hij verdeelden het thuisonderwijs van de jongste kinderen. Ze herinnerden zich van het voorjaar nog hoe dat ongeveer in zijn werk ging.

De oudsten kunnen zichzelf wel redden, al baalde vooral Rick als een stekker. Hij stopte vanwege het vele online-onderwijs met zijn hbo-opleiding sociale studies. Hij werkt nu in de supermarkt, terwijl hij zich ‘bezint op de toekomst’. Al komt er nu even geen cent binnen, omdat ook hij de deur niet uit mag.

Chillmomentjes

Eind maart vertelde Dirk de Bree dat de ‘knak- en chillmomentjes’ elkaar voortdurend afwisselden in het gezin uit de omgeving van Utrecht. Ze keken uit naar de meivakantie en het moment waarop de kinderen weer naar school zouden mogen. Met z’n zeven in een doorzonwoning: dat is reuze gezellig, maar af en toe een beetje druk. Begin maart had het gezin van de optimistische predikant en leraar Dirk zijn debuut in deze krant gemaakt.

De zomer gaf enige verlichting, al zette de familie toch maar een streep door de drie weken lange trektocht door Noorwegen - samen met het gezin van Dirks broer. Het alternatief werd een vakantie aan de Zeeuwse kust. ‘Terwijl we helemaal geen strandmensen zijn.’ Dankzij de surf- en catamaranlessen was de vakantie toch nog actief genoeg.

Toch voelt de nu al eindeloze winter volgens Dirk niet veel uitzichtlozer dan het voorjaar. ‘We wisten toen veel minder van het virus. Je hoort nu dat de ziekenhuizen het wat beter aankunnen. En er zit een vaccin aan te komen.’

In huis heerst volgens hem nu vooral een gevoel van: nog een paar maanden, dan is het ergste voorbij. Over een uitbundige Kerst hadden ze zich toch al weinig illusies gemaakt. Alles wees er de afgelopen dagen op dat ze alleen met het gezin aan tafel zitten. ‘We dachten, misschien kunnen we mijn broer en schoonzus nog zien. Maar hun kinderen die nog thuis wonen, zijn 14, 18 en 20. Dat is te oud om met z’n allen af te spreken.’

Terugkijkend op negen lange coronamaanden wil hij zijn kinderen toch een pluim uitdelen, om hoe ze zich aan de maatregelen hebben gehouden. ‘Afstand houden lukt niet altijd, maar ik heb daar gezien hun leeftijd begrip voor. Ik vind het al heel tof dat ze er zo stevig over nadenken.’

Hij herinnert zich dat de oudste twee zonen ’s zomers bij een stel vrienden thuis wilden blijven slapen. ‘Maar volgens de regels mocht het niet. Toen heb ik ze gevraagd: hoe zou jij de regering uitleggen dat je je niet aan regels houdt? Dat hielp. En op die manier waren wij geen onderdeel van het conflict.’

Door het plan van de oudste twee zoons om met vrienden de kerstvakantie in Zeeland door te brengen, ging dinsdagavond als verwacht ook een streep.

De Bree voelt zich dinsdagavond aangesproken door de woorden van Rutte en De Jonge, die Nederland oproepen nog een tandje extra bij te zetten en de ‘tweesprong’ op de juiste manier te nemen. ‘We nemen de maatregelen serieus. Ik heb er onvoldoende verstand van, dus ik volg wat de overheid zegt. Ik vraag me af of een mondkapje helpt, maar ik zet hem op als me dat wordt gevraagd.’