Over de rechtszaak Madiea G.: ‘Een onervaren koerier krijgt nooit zo’n enorme hoeveelheid drugs mee’

De rechtbank in Kleef waar G. terechtstond. Beeld ANP

Zou je nog even kort kunnen samenvatten waarvoor Madiea G. is aangeklaagd?

‘Op 18 juni is zij aangehouden bij een standaardcontrole in Duitsland. De douane controleerde de inhoud van haar achterbak. Tegen de douaniers had G. gezegd dat in de kartonnen dozen die daar lagen sportschoenen zaten, maar er bleek 57 kilo drugs aan drugs te liggen. Ze verklaarde dat ze dacht dat ze doping aan het vervoeren was, die zijzelf samen met andere atleten wilde gaan gebruiken bij een training in Düsseldorf. Dit deed ze omdat ze in een ‘vorm dip’ zat. Een Duitse arts zou dit haar daar toedienen.’

Is het aannemelijk dat zij niks wist van de drugs die in haar auto lagen?

‘De aanklager geloofde niks van het dopingverhaal. Allereerst omdat atleten in Duitsland streng worden gecontroleerd op doping. Ze had moeten weten dat het om drugs ging. Volgens de officier van justitie geef je een onervaren koerier namelijk nooit zo’n enorme hoeveelheid aan drugs mee.

‘Toen de rechter voorlas wat er allemaal in de auto lag, was hij wel een minuut of tien bezig. Madiea G. bleef bij haar verhaal dat ze niet wist dat het drugs waren. Wel liet ze via haar advocaat weten dat ze bang is voor de veiligheid van haar ex en twee kinderen. Het kan dus zijn dat ze wordt bedreigd om bij deze verklaring te blijven.’

Hoe was de sfeer in de rechtszaal?

‘In het begin was ze gespannen, daarna lachte ze een beetje, ook met haar tolk. Maar toen zij hoorde dat ze voor 8,5 jaar veroordeeld werd in plaats van de 7,5 jaar die door de aanklager was geëist, reageerde ze erg emotioneel. Ze deed haar handen voor haar mond en begon te huilen. Het lijkt erop dat ze deze straf niet heeft zien aankomen. Bekenden van haar op de tribune reageerden ook geschokt, iemand riep ‘Love you!’. Haar advocaat heeft laten weten dat ze de uitspraak gaat aanvechten.’

Kan zij ooit nog meedoen in de atletiektop?

‘Nee, haar carrière is hoogstwaarschijnlijk voorbij. Niet alleen omdat ze verklaard heeft dat ze doping wilde nemen voor het bevorderen van haar carrière, maar vooral omdat haar straf zo lang is. Zodra zij uit de gevangenis komt, is ze een stuk ouder en heeft ze niet meer de fysieke mogelijkheden van nu. Het is ook de vraag of ze met een veroordeling ooit nog mag meedoen met officiële wedstrijden.’

Het proces vond plaats in Duitsland, wat voor invloed heeft dit op haar straf?

‘Als je in Duitsland wordt gepakt met drugs, zijn de straffen in het algemeen zwaarder dan in Nederland, dat werkt in haar nadeel. Zij moet haar straf daar uitzitten. Maar als ze op de helft zit, mag ze een verzoek indienen om de rest van de straf in Nederland uit te zitten.’