Over 17 jaar zijn er een miljoen AOW’ers bijgekomen

Dat blijkt uit een nieuwe prognose van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de uitbetaling van sociale verzekeringen zoals de AOW uitvoert. De prognose is gemaakt op basis van de levensverwachting en de huidige bevolkingsopbouw. Momenteel zijn er in Nederland 3,6 miljoen AOW’ers op een beroepsbevolking van 10,1 miljoen mensen. Door de bevolkingsgroei neemt het aantal werkenden de komende zeventien jaar toe, maar met een stijging van 800 duizend werkenden groeit de beroepsbevolking minder snel dan dat het aantal AOW’ers toeneemt.

De ‘grijze druk’ – de verhouding tussen de werkenden die via hun loonheffing de AOW-uitkeringen betalen en de AOW’ers – zal volgens de prognose dus groeien. Waar nu 2,8 werkenden een AOW-uitkering bekostigen, moeten over zeventien jaar 2,4 werkenden dat doen. Momenteel bedraagt de premie die werkenden betalen voor het AOW-stelsel 17,9 procent van hun loon, tot een maximum van 5.588 euro per jaar. De hoogte van de premie staat sinds 1999 vast.

De huidige AOW-uitkering is bruto 1.458,15 euro per maand voor alleenstaanden en 993,16 euro per maand voor samenwonenden. De toenemende druk dient zich al langer aan, en is een van de belangrijkste redenen voor het verhogen van de pensioenleeftijd.

De toename van het aantal AOW’ers heeft gevolgen voor de SVB zelf. Die berekent de hoogte van de uitkering per persoon, waarbij de bank kijkt naar de gezinssamenstelling en het aantal verzekerde jaren van de ontvanger. Meer AOW’ers betekent dus meer berekeningen en meer werk. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt vreest de SVB dat werk niet aan te kunnen.

De SVB pleit daarom bij het demissionaire kabinet voor een versimpeling van het AOW-systeem: eenzelfde bedrag voor iedereen, ongeacht of iemand samenwoont, gehuwd is of alleenstaand. Ook zal de werkdruk volgens de SVB afnemen als uitvoeringsorganisaties makkelijker gegevens van burgers met elkaar mogen delen.