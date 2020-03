Over 10 minuten is het etentje verboden: ‘Hopelijk is de Febo nog open’

De landelijke horecasluiting kwam zondag zes uur abrupt, maar niet onverwacht. Al had die jarige hartpatiënt (77) uit Almelo er niet op gerekend dat ze een overbodige reis zou maken naar een Amsterdams eetcafé.

Het is 17:50 uur, tien minuten voor alle horecagelegenheden in Nederland hun deuren drie weken lang moeten sluiten, als Tine Jongkind (77) en haar dochter Jacqueline (55) nietsvermoedend The Walter Woodbury Bar in Amsterdam-Oost binnenlopen. Ze gaan niet vaak samen uit eten, ze hebben er zin in. Maar drie passen na de drempel stopt het feestje abrupt. ‘Sorry’, zegt de serveerster, ‘we moeten sluiten. We hebben het zelf ook pas net gehoord.’

Ontstemd blijven de dames staan. Tine is jarig, het etentje is een cadeau van haar dochter. Ze is er speciaal voor uit Almelo gekomen. Niet met haar eigen auto of met de trein, maar met bijzonder vervoer. Een tijd geleden onderging ze een openhartoperatie en daarom neemt ze geen risico’s. Dat wil zeggen: niet met haar transport.

Want uit eten in Amsterdam, waar het coronavirus om zich heen grijpt en volgens de cijfers van het RIVM inmiddels 31 besmettingen zijn, dat moet toch wel kunnen, vindt ze. Of, zoals ze het zelf zegt: ‘Als je niks waagt, win je ook nooit.’

‘Mijn moeder heeft een ongelooflijke weerstand’, zegt Jacqueline daarover. Zelf heeft ze het overduidelijk zwaarder; ze dept haar neus en kucht flink. ‘Heeft niks te maken met corona hoor. Ik paf gewoon als een tierelier.’ Ze legt haar hand op haar moeders arm. ‘Laten we maar gaan, hopelijk is de Febo nog open.’

Lasagna

Ondertussen loopt Robbert Ros, eigenaar van het restaurant, verslagen door de zaak. Hij had de sluiting al zien aankomen. Zijn andere café, in de Amsterdamse wijk de Pijp, had hij zelf al gesloten ‘voor de veiligheid van het personeel’. The Walter Woodbury Bar zou maandag ook dichtgaan. De eerste leveranciers zijn al gemaild met de vraag of er later kan worden betaald.

‘Natuurlijk hebben we een buffer’, zegt Ros. ‘Je houdt altijd rekening met tegenslagen. Dat er iets kapot gaat, dat er personeel ziek is of dat het een paar weken rustig wordt door een aanslag in de stad. Maar dit had ik niet kunnen verzinnen. We hebben de keuken opgeknapt, we hebben een nieuwe geluidsinstallatie, allemaal investeringen die ik niet had gedaan als ik dit had kunnen voorspellen.’

Het is 18:20 uur als even verderop in de Javastraat de laatste gasten van Italiaans restaurant Gallizia vertrekken. Sommelier Rogier Bos had even daarvoor op teletekst gelezen over de nieuwe maatregelen. ‘We hadden een wijnproeverij vandaag, maar van de tien mensen kwamen er maar twee opdagen. Het restaurant wilden we toch al sluiten.’

Een week geleden was Bos nog in de Italiaanse stad Fabriano. Daar zaten ze op zaterdagavond volgens hem nog ‘hutjemutje in de kroeg’. Een dag later werd daar alles gesloten. ‘Ik had de stille hoop dat wij Nederlanders verstandiger zouden zijn en niet in groepen naar de kroeg zouden gaan. Niet dus.’

Maandag komen de medewerkers van het restaurant bij elkaar voor crisisoverleg. Bos weigert zich bij de situatie neer te leggen. ‘Misschien moeten we maar gaan bezorgen, dat gaat prima met lasagnes.’