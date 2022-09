Outdoormiljardair steekt zijn vermogen in een fonds voor klimaat en natuur. ‘De aarde is onze enige aandeelhouder’

Patagonia heeft geen eigen winkels in Nederland, wel is het Europese hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam. Hoogleraar filantropie René Bekkers (VU) noemt het ‘best bijzonder’ dat een oprichter een deel van de winst in maatschappelijke doelen gaat investeren. ‘Vaker gebeurt het dat de oprichter of grootaandeelhouder een fonds opricht waar een deel van de aandelen of het vermogen in komen.’ Als het fonds maatschappelijke doelen heeft, kan het grote belastingvoordelen opleveren om het vermogen daarin te zetten, zegt Bekkers. In de VS zijn er wel meer verplichtingen verbonden aan dergelijke fondsen dan in Nederland. Patagonia meldt ook in Nederland belasting te betalen.

Vergeleken met onder meer de 2,7 miljard euro die MacKenzie Scott in een halfjaar aan goede doelen doneerde en de 374 miljoen euro (in 2020) van de Postcodeloterij in Nederland, is 100 miljoen euro niet uitzonderlijk veel, stelt Bekkers. Patagonia wordt wel meteen een relatief grote speler in de sector natuur en milieu, die in de VS maar 3 procent bedraagt van het totaal van alle filantropische giften. In Nederland is dat 10 procent.