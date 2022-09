Oudste eik Nederland staat vermoedelijk in het Brabantse Den Hout

De eikenboom in het Brabantse Den Hout is 600 tot 800 jaar oud. Beeld Jiri Büller

Op een driesprong in het Brabantse kerkdorp Den Hout staat een ogenschijnlijk onbeduidende boom. Met zijn 12 meter hoog en omtrek van 4 meter is de eik een onderkruipertje, vergeleken met zijn soortgenoten. De holle stam is aan één kant opengespleten en lijkt te zwichten onder het gewicht van het bladerdek.

Toch is de ‘Heilige Eik’, zoals de boom wordt genoemd, belangrijker dan hij eruitziet. Archiefonderzoek van Joris Hellevoort, boswachter bij Het Utrechts Landschap, duidt er namelijk op dat het ‘miezerige boompje’ veel ouder is dan gedacht. De eik zou niet 300 jaar geleden gepland zijn, maar al 600 tot 800 jaar geleden. Daarmee is de boom waarschijnlijk de oudste eik van Nederland en stoot hij het 600-jarige exemplaar in het Gelderse Doornenburg van de troon.

Krom en iel

‘Over mensen worden dikke biografieën geschreven, maar over bomen nooit’, zegt Hellevoort. Niet eerlijk, vond hij. Daarom ploos hij voor zijn boek De wortels van ons land de geschiedenis van 21 beroemde Nederlandse bomen uit. Vier jaar lang reisde hij archieven en musea af op zoek naar ansichtkaarten, schilderijen, straatnaambordjes en ander documentatiemateriaal.

De Heilige Eik uit Den Hout dook voor het eerst op in een koopakte uit 1353. ‘Ghelegen Ten Hout aen den heyligen eick’, stond erop. Aan de hand van afbeeldingen op een ambtsketting van de burgemeester, oude landkaarten en schilderijen wist Hellevoort de boom door de eeuwen heen te volgen. Niets wijst erop dat de heilige eik tussendoor doodging en er een nieuw exemplaar werd gepland. Dat betekent dat de boom al meer dan 200 jaar in het veterane stadium verkeert, de laatste levensfase van een eik.

De ‘Heilige Eik’ in het Brabantse dorp Den Hout, vermoedelijk de oudste eikenboom van Nederland. Beeld Jiri Büller

‘In Nederland is het best bijzonder dat een eik zo oud blijkt’, zegt Bas Lerink, bosecoloog aan de Wageningen Universiteit. ‘In tijden van schaarste moesten eikenbomen het ontgelden, vooral in de Middeleeuwen. Eikenhout is van goede kwaliteit en erg geschikt om grote schepen van te bouwen. Het feit dat de boom zo krom en iel is, heeft hem mogelijk gered.’

Hol

Er is één periode in de geschiedenis van de boom waar Hellevoort in het duister tast. Begin 17de eeuw valt de Heilige Eik nog te ontwaren op een topografische kaart, maar daarna duikt de boom pas weer op in een 19de-eeuws schilderij. ‘Een behoorlijk gat, waarin een boel met de boom gebeurd zou kunnen zijn’, zegt hij. Doorgaans kan het aantal jaarringen uitsluitsel geven over de precieze leeftijd van een boom, zegt Lerink. ‘Maar deze eik is hol, dus je kunt niet meer bij het oudste stukje. We zullen dus op archiefmateriaal moeten vertrouwen.’

Na zijn ontdekking schreef Hellevoort een brief aan de burgemeester van de gemeente Oosterhout, waar Den Hout toe behoort. Die ondernam meteen actie door compost te storten en boomstronken neer te leggen om het bodemleven beter op gang te brengen. Coen van Hoek, groenbeheerder van de gemeente, overweegt de oeroude boom binnenkort zelfs te stutten. ‘In een storm zou de stam zomaar kunnen afbreken.’