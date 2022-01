Ouders twijfelen over de vaccinatie van hun jonge kinderen: ‘Informatie van de overheid is te karig’

Een kind in het Oostenrijkse Tulln is zojuist geprikt. Beeld AP

Sommige ouders zijn er al helemaal uit. Zoals de moeder, verpleegkundige van beroep, die zegt dat ze meteen een vaccinatieafspraak gaat maken voor haar 8-jarige zoon, ‘voor zijn eigen veiligheid en voor die van de oudere docenten, opa en oma en de kwetsbare kinderen uit zijn klas’.

Ook de tegenstanders van (kinder)vaccinaties zijn zeker van hun zaak: Zij zullen ‘hun gezonde kind niet laten inspuiten met een experimenteel vaccin’, klinkt het op sociale media. Maar voor een grote groep ouders met jonge kinderen is het niet zo zwart-wit. Ook trouwens niet voor de eerder genoemde verpleegkundige. Als haar zoon mogelijk vaker terug moet komen voor een boosterprik, dan haakt zij af. Tekenend voor de gevoeligheid van het onderwerp is dat zij niet met haar naam in de krant wil, ‘gezien de hoeveelheid haat die rondgaat op sociale media als je voor vaccinaties bent’.

Wel of geen prik voor het kind van 5 tot 12 jaar oud? Voor veel gezinnen met jonge kinderen is het nu een gespreksonderwerp aan de keukentafel. Komende week, vanaf 18 januari, stuurt het RIVM in vijf dagen 1,3 miljoen brieven naar de ouders met kinderen in deze leeftijdsgroep, die nu worden uitgenodigd voor vaccinatie. Vanaf die dag kunnen ze terecht in de dertig speciale kinderstraten in GGD-vaccinatielocaties.

Ruimte

Anders dan bij de eerdere vaccinatieronde van de minderjarige tieners vanaf 12 jaar die inspraak hadden, nemen bij de 5- tot 12-jarigen de ouders de beslissing over de prik. Bij met name de kinderen van 10 of 11 jaar oud gaan veel ouders hierover wel met hen in gesprek, verwacht Martijn Spoelstra, jeugdarts en bestuurslid van AJN, de vereniging van Nederlandse Jeugdartsen.

‘Geef het kind de ruimte zijn eigen mening te geven, zonder je eigen oordeel op te dringen’, zegt Spoelstra. ‘Het kind kan dan zeggen wat het denkt en voelt. Of het twijfelt of zich zorgen maakt. Samen bekijk je zo wat de voor- en nadelen zijn van de vaccinatie.’

Maar in dit gesprek telt ook de mening van de ouder. Opvallend veel denken anders over de vaccinatie van zichzelf dan over de prik voor hun kleine grut. Ongeveer de helft van de ouders van kinderen tussen de 5 en 12 jaar twijfelt nog over kindervaccinatie, bleek uit eerder gedragsonderzoek van het RIVM. Meer dan 80 procent van die ouders is gevaccineerd.

Zoals ondernemer Jan Hogendoorn (45) en zijn echtgenote, die ook al zonder aarzelen hun boosterprik hebben gehaald. Maar anders ligt het als ze hun ouderblik richten op hun zoon (7) en dochter (6). ‘Eigenlijk zijn we geneigd het niet te doen’, zegt Hogendoorn.

Met de vaccinatie van zijn kinderen gaat hij veel bewuster om dan met die van zichzelf, legt Hogendoorn uit. ‘Toen mijn partner en ik ons vorig jaar lieten vaccineren, was het verhaal dat de vaccins ons uit de crisis zouden helpen en blijvend zouden werken. Ik zou mijn dochtertje niet elk half jaar willen blootstellen aan een boosterprik.’

Daarbij vindt deze vader dat eerst de groep ongevaccineerde volwassenen moet worden overgehaald tot de prik, voordat de overheid deze kleine kinderen uitnodigt. Voor een QR-code, die toegang geeft tot horeca en ander vertier, hoeven de kleintjes het sowieso niet te doen, zo’n toegangsbewijs is pas nodig vanaf 13 jaar.

Ernstig ziek

Met veel andere ouders vindt Hogendoorn de informatievoorziening van de overheid over kindervaccinaties nog veel te karig. Om zich heen zien hij hoe halve schoolklassen besmet waren met het coronavirus. ‘Maar de kinderen waren nauwelijks ziek.’ Pas nu horen ze van de overheid dat sommige kinderen wél ernstig ziek van corona kunnen worden. Maar hoe dat precies zit, legt de overheid naar zijn zin nog niet duidelijk genoeg uit.

Spoelstra begrijpt de twijfel waarmee veel ouders zitten. ‘Het moet ouders goed duidelijk worden gemaakt dat MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, waarbij het coronavirus een ontstekingsreactie in de organen veroorzaakt, red.) en long covid ook kinderen kunnen treffen.’ Volgens een Leids onderzoek zijn honderd Nederlandse kinderen tussen 5 en 12 jaar door MIS-C in het ziekenhuis beland.

Met hun oudste kinderen zouden ouders de uitlegvideo op de site van het RIVM kunnen bekijken en de reeks veel gestelde vragen doornemen, suggereert Spoelstra. ‘Daarin worden veel zaken helder uitgelegd.’

Daarbij verwacht Spoelstra dat veel kinderen in deze leeftijdsgroep de prik best eng kunnen vinden. Ook veel 12- tot 18-jarigen hadden last van prikangst. ‘Ouders kunnen vertellen dat in de speciale kinderprikstraten prikkers werken die ervaring hebben met het vaccineren van kinderen, zoals jeugdartsen. Zij nemen extra de tijd om kinderen op hun gemak te stellen.’

Informatiepakket

Neem de moeite om je goed te informeren, adviseert de jeugdarts de ouders. ‘Maak die afweging. Informeer je, laat dit moment niet voorbijgaan. Kijk op de site van het RIVM, raadpleeg een jeugdarts of bel de Twijfeltelefoon.’

Ook hoopt de jeugdarts dat de rijksoverheid met informatie over kindervaccinaties komt in eenvoudige bewoordingen, toegespitst op deze leeftijdsgroep. Maar die komt er niet, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten. ‘Er komt wel een speciaal informatiepakket over de kindervaccinaties voor ouders en kinderen, maar de ouders nemen deze beslissing. Wij willen vooral benadrukken dat er ook voor kinderen belangrijke gezondheidswinst is te behalen met vaccinatie.’

Zelf heeft ondernemer Hogendoorn nauwelijks bijwerkingen ondervonden van het vaccin. ‘Maar voor je kinderen kijk je er heel anders naar, merkt hij. ‘Misschien als de aantallen besmetting op de scholen heel groot worden, en duidelijk wordt dat het kindervaccin echt de oplossing zou zijn, dat alles weer open zou kunnen. Dan zou ik wellicht toch besluiten mijn kinderen te laten vaccineren.’