Ouders mogen de school weer in: voor de een verademing, voor de ander een last

Een moeder neemt afscheid van haar dochter in de gang van De Klimroos . Bij de kleuterklassen mogen ouders weer de school binnen , maar nog niet de klas in. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Goedemorgen! Fijn dat jullie weer naar binnen mogen, hè!’ Bij de ingang van de kleuterklas van openbare basisschool De Klimroos in Utrecht kijkt een stralende juf Marianne Delfgaauw toe hoe de kinderen hand in hand met hun ouders binnendruppelen.

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, mogen de ouders voor het eerst sinds de vervroegde kerstvakantie weer de school in, wat leidt tot gezellig gekeuvel bij de deur – over de storm bijvoorbeeld. Een vader schiet de juf nog snel even aan: zijn kind is net gevaccineerd en zal daar misschien wat hinder van ondervinden. ‘Goed om te weten’, reageert Delfgaauw begripvol.

Ze heeft het contact met de ouders gemist, vertelt ze. ‘Afgelopen tijd zetten ouders hun kinderen af bij de zijingang. Dan was het vaak een beetje schreeuwen over het plein. Zo van: die heeft een ongelukje gehad, die is een beetje verdrietig. Je mist dan toch veel kleine dingen.’

Terug naar normaal

Dat scholen weer toegankelijk zijn voor ouders, is onderdeel van het versoepelingspakket dat minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vorige week dinsdag aankondigde. Voorlezen, oudergesprekken in de school, een blik werpen in de klas: het kan allemaal weer. Deze week weliswaar nog met mondkapje op en op 1,5 meter afstand van elkaar, maar vanaf volgende week vrijdag hoeft ook dat niet meer.

Toch schakelen niet alle scholen als vanzelfsprekend terug naar het oude. Sommige grijpen het corona-experiment aan om blijvende veranderingen door te voeren. Zo bleek vorig jaar al uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders dat 20 procent van de scholen sinds de coronacrisis is overgeschakeld op het ‘veel rustigere’ continurooster, waarbij de kinderen tussen de middag op school blijven om te lunchen.

Op een aantal middelbare scholen vielen de ‘vip-rondleidingen’ voor beperkte groepjes leerlingen en ouders vanwege de persoonlijke aandacht zo in de smaak dat ze zijn gebleven. Ook het buitenhouden van de ouders bleek voor sommige scholen zo’n verademing dat dit vast beleid is geworden. Luizenmoeder-achtige taferelen, zoals het eeuwige gezwaai voor het raam of ouders die zich ongevraagd op een leerkracht storten om hun beklag te doen over een ongezonde traktatie, worden hiermee voorkomen.

‘Ouders blijven vaak praten in de klas of in de hal plakken, terwijl we echt om half 9 willen beginnen met lesgeven’, zegt Lenie Renne, onderwijsassistent van basisschool Het Rondeel in Den Bosch. ‘Voor kinderen is het ook rustiger. Normaal gesproken is het: hier mama, mijn jas en tas. Nu regelen ze dit zelf.’

Structuur

Maar waarmee is het kind eigenlijk beter af? De kleuters van basisschool De Klimroos vinden dit een lastige vraag. ‘Ik vind het wel leuk dat papa weer mee mag’, zegt een 5-jarige jongen. Waarom? Hij haalt zijn schouders op. ‘Gewoon.’

Het maakt de kinderen waarschijnlijk ook niet zoveel uit, zegt Yolanda Klomp, die als orthopedagoog werkzaam is in het onderwijs. ‘Al is dit bij kwetsbare kinderen natuurlijk een ander verhaal.’ Over het algemeen, zo vervolgt Klomp, zijn kinderen prima in staat om alleen naar binnen te gaan, zolang dit duidelijk met ze is besproken. ‘Structuur is heel belangrijk.’

Voor ouders daarentegen kan het best lastig te zijn hun kind op het schoolplein achter te laten. ‘Die willen hun kinderen vanuit hun eigen bezorgdheid zoveel mogelijk helpen. Door los te laten, geven ze hun kind verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee ook zelfvertrouwen. De school kan ouders hierin begeleiden.’

Kinder- en jeugdpsychiater Rianne Klaassen wijst op het risico dat de kloof tussen ouders en scholen te groot wordt, waardoor zorgelijke signalen niet worden opgepikt. ‘Hoe ouders afscheid nemen van leerlingen kan veel zeggen over de thuissituatie’, zegt ze.

De belangen van kinderen, ouders en leerkrachten moeten volgens Klaassen zo goed mogelijk tegen elkaar worden afgewogen. Leeftijd is daarbij een belangrijke factor. ‘Dan kun je best zeggen: kleuters worden wel door ouders binnengebracht en vanaf 6 jaar moet het kind zelf naar binnen, maar zorg in dat geval wel voor een vast contactmoment met álle ouders, zodat de aandacht niet alleen uitgaat naar brutale ouders die dit voor hun kind opeisen.’

Tussenvorm

Veel scholen hebben de beslissing om ouders al dan niet toe te laten uitgesteld tot na de voorjaarsvakantie. Ook zijn er scholen die voor een tussenvorm hebben gekozen: ouders mogen een paar dagen per week de school in en zetten de overige dagen hun kinderen buiten af. Andere scholen vragen ouders om in de agenda in te tekenen wanneer ze met hun kind de klas in willen.

Voor Joeri Baartscheer, directeur van basisschool De Klimroos, was van meet af aan duidelijk dat ouders weer naar binnen mochten zodra dit zou weer zou zijn toegestaan. ‘Samen de school beleven is voor de motivatie van de kinderen en het veiligheidsgevoel extreem belangrijk’, vindt hij.

De Klimroos is een school met leerlingen van diverse komaf. ‘Sommige ouders lezen de nieuwsbrief niet. Nu kunnen we ze rechtstreeks aanspreken, dat werkt veel fijner dan een mail sturen.’

Ouders zijn blij met die beslissing. ‘Natuurlijk was het handig om snel je kind voor de deur af te zetten’, zegt moeder Dilek Atabay. ‘Maar ik vind het veel gezelliger om weer naar binnen te mogen, ook door het contact dat je hierdoor met andere ouders hebt.’

Vader Rik (‘liever geen achternaam’) vindt het vooral leuk weer een glimp op te kunnen vangen waar zijn zoon mee bezig is. ‘Hij is tijdens de coronacrisis voor het eerst naar school gegaan. Dan maakt je kind opeens allemaal avonturen mee, zoals Sinterklaas, Kerst en de Paasviering, maar als ouder krijg je daar weinig van mee. Dat heb ik gemist.’