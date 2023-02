Ouders laten geld liggen: kabinet wijst huishoudens op het bestaan van de dubbele kinderbijslag

Minister Van Gennip (r) op het Binnenhof, op weg naar de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP - Sem van der Wal

Dat veel mensen geen gebruik maken van financiële regelingen, vaak omdat ze het bestaan daarvan niet eens kennen, is al jaren een frustratie in de Tweede Kamer. Het Centrum Indicatiestelling Zorg, dat vaststelt of iemand via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) recht heeft op 24-uur zorg per dag, gaat daarom op aandringen van minister Karien van Gennip (CDA) van Sociale Zaken brieven versturen naar rechthebbenden van extra overheidssteun.

Dat is eigenlijk in strijd met de privacywetgeving omdat de gegevens, verzameld voor zorgverlening, nu voor iets anders worden gebruikt, uitkeringen. Maar Van Gennip vindt dat te billijken omdat ouders zo het geld krijgen waar ze recht op hebben. Zij wordt daarin gesteund door de Tweede Kamer.

Nu krijgen ouders van zo’n 30 duizend kinderen tussen drie en 18 jaar dubbele kinderbijslag. Het gaat deels om kinderen met een WLZ-indicatie, deels om kinderen waarvan het CIZ heeft vastgesteld dat ze door de benodigde zorg recht op de dubbele kinderbijslag hebben. Naar schatting hebben ouders van 1.600 kinderen met een WLZ-indicatie de dubbele kinderbijslag niet aangevraagd. De kinderen krijgen de brief op het adres van de instelling waar zij verzorgd worden.

‘Doenvermogen’ onder druk

Sinds 2020 wijst het CIZ ouders er al op dat zij recht hebben op dubbele kinderbijslag als voor hun kind een WLZ-indicatie wordt afgegeven. Van Gennip wees er in brieven aan de Kamer op dat het ‘doenvermogen’ van deze ouders onder druk staat, waardoor de aanvraag voor extra kinderbijslag erbij inschiet. ‘Zij moeten, naast de extra zorg voor hun kind, veel regelen; denk aan de vaststelling van een medische diagnose en de (financiële) ondersteuning vanuit de WLZ.’

Ouders die voor april reageren en recht blijken te hebben op dubbele kinderbijslag, krijgen het hele jaar het hogere bedrag. Van Gennip wil de aanvraag en toekenning van dubbele kinderbijslag makkelijker maken. Binnenkort komt ze met een wetsvoorstel om dat te regelen.

Het is een tweede maatregel waarbij het kabinet poogt mensen te benaderen die mogelijk recht hebben op een extra uitkering. Zo benadert de Sociale Verzekeringsbank, die de AOW uitkeert, ouderen met een onvolledige AOW-uitkering. Mogelijk hebben zij recht op een aanvulling omdat zij anders onder de armoedegrens leven. Naar schatting 20 duizend ouderen hebben recht op die aanvulling maar vragen die niet aan.