Ouders Haga Lyceum bij informatieavond: ‘Dit land verandert langzaam in een bananenrepubliek’

Ouders komen aan bij het Haga Lyceum voor een informatieavond over de laatste ontwikkelingen rond de school. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ze druppelen binnen. De vaders en de vertegenwoordigers van moskeeën. In broek en overhemd, in gewaden. Met schoenen, met badslippers. Ze begroeten elkaar, assalam alaikum.

Het is even na zevenen, op de dag dat de rechtbank besloot dat de Onderwijsinspectie het kritische rapport over deze school gewoon mag publiceren. Deze mensen komen hier om uitleg te krijgen van directeur-bestuurder Soner Atasoy. En om te praten over hoe nu verder.

De eerste gasten zitten in de koffiekamer, maar ze willen niet praten. ‘Dat zijn ouders van leerlingen die hier volgend jaar komen’, zegt Abdelkader Loukili even later. Hij heeft een zoon op de school en is hier als vrijwilliger regelmatig te vinden. Vanavond laat hij mensen binnen en houdt hij de pers buiten.

Zelf wil hij best wat kwijt over de laatste ontwikkelingen. Dat het wel ‘een slechte film’ lijkt, bijvoorbeeld. Dat hij in de 36 jaar dat hij in Nederland nog nooit zoiets heeft meegemaakt. En dat Nederland ‘wel een derdewereldland lijkt’.

Die onvrede over de vermeende tegenwerking van de overheid en de verloren rechtszaak lijkt hier breed gedeeld. ‘Dit is pure discriminatie’, zegt Hassan Bouthala, die een zoon in de eerste heeft. Hij had ook al drie kinderen op het Islamitisch College Amsterdam, vertelt hij, de school die in 2010 de deuren moest sluiten nadat het onderwijs er jarenlang zwak was en het aantal leerlingen te veel daalde. ‘Die school is toen kapotgemaakt’, zegt hij. ‘Ik heb een déjà vu. Ook hier willen ze andere bestuurders aanstellen die de school van binnenuit gaan slopen.’

Een vader in een blauw gewaad – hij wil niet met zijn naam in de krant – staat nog altijd vierkant achter het bestuur, net als de andere aanwezigen. Hij kan het nauwelijks geloven, wat er allemaal gebeurt. ‘Ik heb altijd vertrouwen gehad in hoe het allemaal geregeld is in Nederland’, zegt hij. ‘Maar dat verandert. Dit land verandert langzaam in een bananenrepubliek.’

Tegen acht uur plakt Abdelkader Loukili met plakband grote stukken papier tegen de ramen, om pottenkijkers geen kans te geven. Circa vijftig aanwezigen – allemaal mannen – zitten in een kring op het tapijt in de aula, waar ook vaak gebeden wordt. Soner Atasoy neemt ook plaats. Hij gaat ze bijpraten. Maar helaas, daarvan mag niets in de krant.