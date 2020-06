Ouders Haga Lyceum beschuldigen bestuursvoorzitter ervan dat hij de school heeft ‘gekaapt’

Het gebouw van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Beeld ANP

Op de omstreden islamitische school ontstond de afgelopen maanden een bestuurscrisis, waarbij voorzitter Mohammed Laamimach beide andere bestuursleden ontsloeg. Een van hen is directeur-bestuurder Soner Atasoy. De kortgedingrechter oordeelde dat Laamimach zich daarbij ‘op het eerste gezicht’ aan de statuten had gehouden.

Veel ouders zijn woest. Deze week vroeg Atasoy samen met het andere ontslagen bestuurslid een spoedappel aan, een snelle behandeling van het hoger beroep. 142 ouders voegden zich vervolgens als belanghebbende bij de rechtszaak. De school heeft momenteel circa 300 leerlingen.

In de ondertekende verklaringen, die zijn bekeken door de Volkskrant, staat dat de ouders zijn ‘geschokt over de uitspraak van de rechter’. Het ontslag van Atasoy is ‘niet rechtsgeldig’, schrijven ze. Ze erkennen Laamimach niet als de rechtmatige bestuurder van de school en zullen ‘daarom ook geen gehoor geven aan zijn besluiten’. Ook een aantal docenten heeft zich bij de zaak gevoegd.

Gekaapt

Laamimach lijkt vooralsnog niet van onder de indruk van het verzet. ‘We hebben de rechter naar de situatie laten kijken’, zegt hij. ‘Zijn uitspraak was crystal clear. Ouders moeten zich daarbij neerleggen. Met deze acties creëren ze onrust en verstoren ze het onderwijs.’

Maar de ouders leggen zich er dus niet bij neer, zeggen drie vaders en twee moeders tegen de Volkskrant. De meeste willen niet met hun naam in de krant, omdat ze bang zijn dat dat gevolgen kan hebben voor hun kinderen op school. Hun namen zijn bekend bij de redactie. Ze beschuldigen Laamimach en een paar vertrouwelingen ervan de school te hebben ‘gekaapt’.

De verhalen dat Atasoy een angstbewind zou voeren – een van de redenen voor zijn ontslag – doen de ouders af als onzin. Natuurlijk maakte hij wel eens een foutje, zeggen ze, maar verder deed hij goed werk. ‘Hij heeft heel hard gestreden om onze kinderen goed onderwijs te bieden’, zegt Rachid el Jouhri, een van de vaders. ‘Ook in zware tijden.’

Momenteel zamelen ze geld in voor Atasoy en het andere ontslagen bestuurslid, zodat zij daarmee het hoger beroep kunnen bekostigen. ‘We hebben al 11.500 euro’, zegt een vader. ‘Dat geeft aan hoeveel steun hij geniet.’

Pionnen

De ouders beklagen zich ook over het functioneren van de medezeggenschapsraad (mr) van de school. Bij de benoeming van nieuwe leden zouden niet de juiste procedures zijn gevolgd, beweren ze. Volgens El Jouhri zijn de nieuwelingen ‘pionnen van Laamimach’. Vrijdag hebben ruim honderd ouders daarom het vertrouwen in de mr opgezegd. De mr wilde de handtekeningen niet in ontvangst nemen.

Laamimach zegt in een reactie ‘geen klachten’ te hebben gehoord over de procedure. ‘Volgens mij is het prima verlopen.’

Ondertussen gaan er wilde theorieën rond. De vijf ouders met wie de Volkskrant sprak, suggereren dat de bestuursvoorzitter achter de schermen steun krijgt van de overheid, al kunnen ze dat niet hard maken.

Het Haga Lyceum ligt al jaren in de clinch met de gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs. Atasoy voerde tientallen rechtszaken voordat de school in 2017 de deuren kon openen. Vorig jaar eiste minister Arie Slob (Onderwijs) dat het bestuur van de school zou opstappen, vanwege contacten met extremisten en financieel wanbeheer. De rechter floot de minister terug.

Verdacht

Dat Laamimach nu Saskia Grotenhuis op het oog heeft als interim-directeur, voedt het wantrouwen van de ouders. Grotenhuis werkte in het verleden bij de gemeente Amsterdam, waar ze namens de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling verantwoordelijk was voor het voortgezet onderwijs. Sinds 2008 is ze directeur bij de Open Scholengemeenschap Bijlmer. ‘Ik vind het verdacht’, zegt een van de vaders. Een andere vader spreekt van ‘een vooropgezet plan’.

Laamimach zegt nog niets over de aanstelling van Grotenhuis. Zelf wil ze ook niet uitgebreid reageren. Wel benadrukt ze dat het Haga Lyceum via een interimbureau bij haar terecht is gekomen en dat de gemeente daarbij geen rol heeft gespeeld. Haar werk bij de gemeente dateert van ruim tien jaar geleden.

Volgens El Jouhri denken ‘behoorlijk wat ouders’ erover hun kinderen van school te halen als de situatie onveranderd blijft. ‘Misschien herhaalt de geschiedenis zich dan’, zegt een andere vader. ‘Bij het Islamitisch College Amsterdam ontstond ook onrust. Uiteindelijk moest de school sluiten omdat er te weinig leerlingen waren.’