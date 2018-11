Ouders gebruiken kinderzitjes in auto onzorgvuldig

Een vrouw in Saoedi-Arabië krijgt les in het juiste gebruik van een kinderzitje. Beeld Bloomberg / Getty Images

Die Taskforce publiceerde maandag een uitgebreid onderzoek over het gebruik van kinderzitjes in de auto. Voor kinderen tot een lengte van 135 cm geldt een wettelijke verplichting dat zij in de auto moeten worden vervoerd in een goedgekeurd kinderzitje. Met de keuze van het juiste kinderzitje gaat het in de meeste gevallen (93 procent) wel goed. Maar in het gebruik gaat veel mis, zo blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd op parkeerplaatsen van pretparken, zwembaden en speeltuinen. Daarbij werden ouders ondervraagd. Tevens werd het gebruik van kinderzitjes geobserveerd.

Veel ouders blijken de handleiding niet goed te hebben gelezen. De kinderzitjes zijn veelal niet correct geïnstalleerd. Bij het vastmaken van de kinderen gaat het ook regelmatig verkeerd. De gordel is niet goed vastgeklikt of zit gedraaid, de riempjes zitten te los. Daardoor loopt het kind het risico om bij een ongeluk door de voorruit te worden geslingerd.

Programmamanager Saskia Kloet noemt de resultaten schokkend, vooral omdat negen op de tien ouders ervan overtuigd zijn dat ze het wél goed doen. Niet alleen ouders blijken er moeite mee te hebben hun kind veilig mee te nemen, voor opa’s en oma’s lijkt dit nog lastiger. Het onderzoek laat zien dat de kans groter is dat kinderen onveilig in de auto zitten als ze door iemand anders dan de ouders worden vastgezet.

In 2013 werd het gebruik van kinderzitjes ook al onderzocht. Toen zat driekwart van de 0- tot 4-jarigen niet veilig in de auto. Die situatie is dus niet verbeterd, eerder verslechterd. Vorig jaar belandden vijfhonderd kinderen van 0- tot 8 jaar op de eerste hulp na een auto-ongeluk. Tweehonderd van hen waren jonger dan drie jaar.

De Taskforce Kinderveiligheid is een samenwerkingsverband van onder andere VeiligheidNL en het ErasmusMC.