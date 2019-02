Ouders checken massaal telefoongebruik van hun puber; bij 12- en 13-jarigen zelfs 70 procent

‘Nederlandse ouders geen idee hadden wat hun kinderen allemaal uitspookten op internet en wat de gevaren waren.’ Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Safer Internet Center Nederland, dat dinsdag is gepubliceerd. Organisaties die zich bezighouden met veilig internetgebruik onder jongeren hebben dinsdag uitgeroepen tot Safer Internet Day.

Een meerderheid van de ouders zegt goed te weten wat hun zoon of dochter online allemaal tegenkomt. Een meerderheid van de ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar praat minstens één keer per week over de online-activiteiten van hun kroost.

Ruim 8 op de 10 ouders heeft één of meer voorzorgsmaatregelen genomen om hun kind in de gaten te houden. Online meekijken of de smartphone van het kind checken (stiekem of open en bloot) wordt het meest toegepast.

Digitaal bevriende ouders

De meeste kinderen zeggen geen geheimen te hebben voor hun ouders als het om sociale media gaat. Ze hebben er ook geen moeite mee om ‘digitaal bevriend’ te zijn met hun vader of moeder.

‘Er is een relatief open sfeer tussen ouders en kinderen over internetgebruik’, zegt coördinator Maartje Spoelstra van Safer Internet Center (SIC). Dat is een hele vooruitgang ten opzichte van jaren geleden, toen ‘Nederlandse ouders geen idee hadden wat hun kinderen allemaal uitspookten op internet en wat de gevaren waren’.

Nog niet zo lang geleden wisten veel ouders niet eens wat Instagram of Snapchat was. Die gevaren liggen nog steeds op de loer, maar Spoelstra constateert dat ouders daarover tegenwoordig ‘relatief open gesprekken’ aangaan met hun kinderen. Ze vindt dat een positieve ontwikkeling: ‘Hoe meer je zelf weet over de gevaren van internet en sociale media, des te beter kun je erover praten.’

Ruim de helft van de ouders vindt wel dat hun kind te veel bezig is met zijn of haar mobiel. Dat geldt nog vaker voor ouders met een dochter. Bijna eenderde van de ouders geeft aan dat ze te veel toegeven aan de wensen van hun kroost met betrekking tot het gebruik van de smartphone.