Ouderenzorgorganisaties slaan alarm, vrees voor ‘coronatsunami’

Ouderenzorg waarschuwt voor ‘coronatsunami’, personeelstekorten en oplopende besmettingscijfers

In de ouderenzorg, zowel in verpleeghuizen als bij ouderen thuis, neemt de druk op het personeel toe. Branchevereniging ActiZ waarschuwt voor een ‘coronatsunami’ en zegt dat steeds meer ouderen zonder hulp komen te zitten. Het ziekteverzuim bij medewerkers neemt toe, door corona, quarantaine, en de werkdruk van de afgelopen anderhalf jaar. Daarnaast lopen steeds meer ouderen het virus op. Dagelijks testen bijna 300 verpleegbewoners positief, de hoogste besmettingscijfers sinds februari. Ook de sterftecijfers lopen op naar gemiddeld 14 per dag. Dit is nog wel een stuk lager dan in eerdere golven, toen dagelijks ruim 50 verpleeghuisbewoners overleden aan de gevolgen van corona. Een groot verschil met toen is dat een groot deel van de bewoners is gevaccineerd. Bij thuiswonende ouderen is het aantal positieve testen, zo’n 1.500 per dag, hoger dan ooit. Net als in de verpleeghuizen neemt ook bij thuiswonende 70-plussers de coronasterfte toe, maar een stuk minder snel dan het aantal gemelde besmettingen.

Nederlandse besmettingscijfers voor het eerst sinds augustus hoger dan de Belgische

Veel landen in West-Europa zien net als Nederland de besmettingscijfers snel oplopen. In Frankrijk is het aantal gemelde besmettingen in een week tijd bijna verdubbeld, in België en Duitsland worden meer positieve testen geregistreerd dan ooit tevoren.De afgelopen week zijn in Nederland gemiddeld 21.059 besmettingen per dag gemeld, 57 procent meer dan de week daarvoor. Niet eerder was het weekgemiddelde hoger dan 20 duizend. Hiermee is het aantal gemelde besmettingen, omgerekend naar inwonertal, voor het eerst sinds de zomervakantie hoger dan in België. In Spanje en Portugal is het aantal positieve testen nog laag vergeleken met andere landen aan de Europese westkust, maar ook daar is sinds begin november een duidelijke stijging ingezet.