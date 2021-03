Ouderen minder besmet, vaccinatiegraad neemt toe

Bezoekers van een vaccinatielocatie in Leiden luisteren naar een pianoconcert van Laurens van Rooyen. Het concert is bedoeld als steun voor alle GGD- en Rode Kruis medewerkers die hulp bieden bij het vaccineren. Beeld ANP

Minder ouderen, meer jongeren besmet

Waar het RIVM vorige week de vooruitzichten ‘nog niet goed’ noemde, was het weekbericht dinsdag minder zorgelijk van toon. De afgelopen week zijn 31.959 besmettingen gemeld, vrijwel evenveel als de 31.984 van de week daarvoor. Opvallend zijn de grote verschillen tussen jong en oud. Bij jongeren loopt het aantal meldingen nog wel op, vooral onder 18- tot 24-jarigen is een toename zichtbaar. Bij ouderen en verpleeghuisbewoners, voor wie het virus over het algemeen veel gevaarlijker is, zet de eerder ingezette daling door.

Het aantal gemelde besmettingen is stabiel, terwijl meer mensen zich hebben laten testen. Een gelijkblijvend aantal meldingen bij een toename van het aantal testen kan betekenen dat het daadwerkelijk aantal besmette Nederlanders daalt. Het percentage positieve testen, het deel van de coronatesten met een positieve uitslag, was 8,1 procent. Dit is het laagste percentage sinds eind september. Tot drie weken geleden was meer dan 1 op de 10 coronatesten in Nederland positief.

Ruim 60 procent van 80-plussers kreeg eerste prik

Tot en met zondag 7 maart hebben bijna 800 duizend Nederlanders een eerste dosis coronavaccin toegediend gekregen, nog eens 412 duizend mensen zijn volledig gevaccineerd. Dit meldt het RIVM. In totaal kregen 1,2 miljoen mensen in Nederland minstens 1 prik, dit is een kleine 9 procent van de totale bevolking van 18 jaar en ouder.

Na het inenten van onder andere zorgmedewerkers en verpleeghuisbewoners komt nu het prikken op stoom bij thuiswonende ouderen, ruim 60 procent van de 80-plussers kreeg een eerste prik. Van de zeventigers kreeg 3 procent een eerste dosis vaccin, dit zijn mensen die bijna 80 zijn.