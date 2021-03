Ouderen krijgen toch ook AstraZeneca en Janssen: nieuwe strategie moet bescherming versnellen

Vanaf de tweede helft van april moeten de 70- tot 74-jarigen worden uitgenodigd om naar de GGD-vaccinatielocaties te komen. Beeld ANP

De Gezondheidsraad adviseerde recentelijk dat het AstraZeneca-vaccin ook kan worden ingezet bij 65-plussers: hiermee kwam de raad terug op een eerder advies dat dit niet wenselijk zou zijn. Op 17 maart adviseerde de Gezondheidsraad om ook het vierde goedgekeurde vaccin, dat van Janssen, in te zetten voor ouderen en kwetsbaren. Half april wordt van dit ‘Leidse vaccin’ de eerste levering verwacht.

Mobiele thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder worden alleen ingeënt met het vaccin van Pfizer. Die strategie was ingezet vanaf 26 januari, toen was begonnen met de inenting van deze groep, te beginnen met de alleroudsten. Op dit moment ontvangt de groep van 75 jaar tot 80 jaar een uitnodiging voor een prik. Zo’n 15 procent van deze leeftijdscategorie heeft inmiddels een eerste prik gehad.

Vanaf de tweede helft van april moeten de 70- tot 74-jarigen worden uitgenodigd om naar de GGD-vaccinatielocaties te komen. Vanaf eind april zijn dan de 65- tot 69-jarigen aan de beurt. Zij kunnen dus ook een prik krijgen met het vaccin van Janssen of AstraZeneca.

Vanaf eind maart gaan huisartsen een begin maken met de inenting van de niet-mobiele thuiswonende ouderen. Dat betreft ‘slechts’ 70 duizend personen. Omdat al snel duidelijk werd dat de vaccinatie van deze groep langer op zich zou laten wachten vanwege organisatorische problemen, zijn zo veel mogelijk thuiswonende ouderen, hoe slecht ter been ook, naar de GGD-vaccinatielocaties vervoerd.

De ouderen die nu zijn overgebleven in de groep ‘niet-mobiele ouderen’ zijn vooral degenen die alleen liggend vervoerd kunnen worden. Dat zijn nu zo’n 70 duizend personen, op een totaal van ruim 3 miljoen thuiswonende 65-plussers.

Groeiend ongeduld

Daarbij zegt Hugo de Jonge toe dat nog zo’n 39.500 ziekenhuismedewerkers in de acute zorg binnenkort gevaccineerd kunnen worden met het vaccin van AstraZeneca. De druk op de ziekenhuizen loopt op met het oplopende besmettingsaantallen. De acute zorg had laten weten dat zij deze bescherming nodig had. In januari waren al medewerkers in de acute zorg gevaccineerd. Nu betreft het ook nieuwe medewerkers en werknemers die eerder niet in aanmerking waren gekomen voor een prik. Vanaf mei zijn de 50-plussers en personen met een medisch risico aan de beurt in de vaccinatiestrategie.

In de samenleving groeit het ongeduld over de vaccinatiecampagne, die tergend langzaam van de grond kwam en maar niet op stoom lijkt te komen door organisatorische problemen en achterblijvende leveringen van vaccins. Zo is afgelopen week niet gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca na onrust over een aantal ziektegevallen in meerdere Europese landen. Deze woensdag beginnen de GGD’s weer met het prikken met AstraZeneca. Maar net voor en tijdens de stop zijn grote partijen van dit vaccin geleverd, waardoor er nu honderdduizenden doses van op de plank liggen. Minister De Jonge zegt toe deze voorraad zo snel mogelijk te laten ‘wegprikken’.

Ook heeft hij besloten een kleinere veiligheidsvoorraad van het vaccin van Pfizer achter de hand te gaan houden, niet voor vijf dagen maar slechts voor drie dagen. Dit kan volgens hem bij dit vaccin, omdat de leveringen ervan behoorlijk stabiel zijn, in tegenstelling tot de leveringen van AstraZeneca. De Jonge blijft, ondanks de tegenvallers, bij zijn eerdere belofte dat begin juli elke Nederlander boven de 18 jaar die dat wil, zijn eerste prik moet hebben gehad.

Het Pfizer-vaccin is het belangrijkste geworden in de Nederlandse vaccinatiestrategie, blijkt uit de tabellen van het ministerie van Volksgezondheid. Van dit vaccin komen er in de eerste twee kwartalen van dit jaar 10,3 miljoen doses binnen. Van AstraZeneca worden in totaal in de eerste helft van dit jaar 5,5 miljoen doses verwacht, maar die aantallen blijven onzeker. Van het vaccin van Janssen worden 3 miljoen doses verwacht – van dit vaccin is maar één prik nodig. Voor het vaccin van Moderna staan er de eerste helft van dit jaar 1,8 miljoen doses ingetekend.