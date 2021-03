Oude, politiek-gevoelige liefdesaffaire blijft Britse premier Johnson achtervolgen

Boris Johnson tijdens een persconferentie over het coronavirus in Londen, 29 maart. Beeld AP

De affaire is breed uitgemeten in de pers. De sappige details zijn genant, maar de vraag of hij zijn maîtresse in zijn tijd als burgemeester van Londen zakelijk voordeel heeft gegeven is politiek gevaarlijk.

Dat de Britse premier achter de rug van zijn vrouw een relatie had met de Amerikaanse techondernemer Jennifer Arcuri was al wel bekend, maar de vermeende lengte ervan is een verrassing. Tegenover The Sunday en Daily Mirror, linkse zusterkranten, had de 36-jarige verteld dat haar affaire met Johnson zijn hele tweede termijn als burgemeester in beslag heeft genomen, van 2012 tot 2016. Hij kon, zo liet ze weten, niet van haar afblijven en kuste haar zelfs in het openbaar. Toen ze vroeg of hij dat kon maken als bekende burgemeester zou hij hebben gezegd. ‘Dit is mijn stad. Het zal me een zorg zijn.’

Macbeth als voorspel

Arcuri vertelde dat de twee seks hadden gehad voordat Johnson samen met leden van de koninklijke familie de opening van de Paralympische Spelen bijwoonde. Ook waren ze bijna gesnapt toen Johnsons vrouw eerder dan verwacht thuis kwam. Het voorspel, zo onthulde ze, bestond vaak uit het lezen van William Shakespeare’s Macbeth. Op een van de erotische foto’s die ze hem appte, reageerde hij met de woorden ‘dit is genoeg voor een bisschop om een gat in een glas-in-loodraam te schoppen’, een citaat uit een boek van Raymond Chandler. Alexander de Grote, zo noemde ze de twintig jaar oudere politicus vol bewondering.

Maar er zit een politiek-gevoelige kant aan deze zaak. In 2019 was bekend geworden dat Arcuri’s bedrijf anderhalve ton aan belastinggeld had gekregen voor een opdracht met betrekking tot cyberveiligheid. Tevens had het voormalige model dankzij Johnson tijdens handelsreizen naar Jeruzalem, Singapore en New York mogelijk exclusief toegang tot belangrijke personen. Hoewel de Conservatief had verzuimd melding te maken van zijn band met Arcuri had de commissie Ethische Zaken geoordeeld dat Johnson niet strafbaar had gehandeld. Nu gaat een commissie van de Londense gemeenteraad alsnog een diepgaand onderzoek beginnen.

Een woordvoerder van Johnson maakte bekend dat hij zal meewerken, al is het nog onduidelijk of hij zal worden verhoord. Arcuri, die Johnson in 2012 hielp bij zijn verkiezingscampagne, was teleurgesteld dat hij de relatie opeens had verbroken en haar vervolgens straal negeerde. Haar relaas zit vol met typerende details. Bij hun eerste afspraak arriveerde hij te laat, in verwarde staat en met fietshelm op zijn haardos. Hij ging naar de bar, maar kwam snel terug om drie pond van haar te lenen. Johnson, die inmiddels gescheiden is en binnenkort gaat hertrouwen, heeft nooit gereageerd op de kwestie-Arcuri.