Oude huizen niet bestand tegen aardschokken: duizenden doden in Marokko

Een man draagt een slachtoffer van de aardbeving weg in de zwaarst getroffen provincie, Al Haouz. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken is zaterdagavond opgehouden cijfers van het aantal slachtoffers door te geven. Bij de laatste melding, om 10 uur zaterdagavond, zijn er 2012 doden, maar een definitief overzicht is er nog niet. Tal van mensen worden nog vermist, en sommige dorpen zijn ook zondag nog niet door hulpverleners bereikt.

Het epicentrum van de beving, vrijdagavond laat, bevond zich in het hoge Atlasgebergte, ten zuiden van de toeristenstad Marrakech. Tal van dorpen in het ruige bergland zijn zwaar getroffen. Het dorp Tafeghaghte, op zestig kilometer van de stad, zou zelfs helemaal zijn verwoest.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat wegen door puin en rotsblokken zijn geblokkeerd. Bovendien zijn stroom en telefoon uitgevallen. Slachtoffers worden door de luchtmacht geëvacueerd en overgevlogen naar een militair ziekenhuis in Marrakech. Volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er zaterdagavond meer dan tweeduizend gewonden, van wie er 1.404 er zeer slecht aan toe zouden zijn.

Hulpvraag blijft uit

Hulpverleners werken zich gestaag een weg naar boven, en brengen zoveel mogelijk tenten, voedsel en water naar de overlevenden. Veel landen, waaronder Spanje, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De Franse president Macron zegt dat zijn land klaarstaat om te helpen, ‘zodra daar om wordt gevraagd’.

Die vraag om hulp laat voor de meeste landen op zich wachten. Buurland Spanje heeft, op verzoek van Marokko, hulpteams gestuurd die gespecialiseerd zijn in het opsporen van overlevenden onder het puin. Teams uit andere landen staan soms te popelen om aan de slag te gaan, maar moeten wachten op goedkeuring van de Marokkaanse autoriteiten.

Veel hulp wordt gecoördineerd vanuit het paleis van koning Mohammed VI. Dat heeft opdracht tenten, voedsel, dekens en water naar het gebied te brengen, en zo snel mogelijk met de wederopbouw te beginnen. Veel overlevenden hebben zondag al twee nachten moeten slapen in de openlucht.

Ook is er bloed nodig voor de vele gewonden. Spelers van het nationale voetbalelftal hebben bloed gegeven en via Youtube andere Marokkanen opgeroepen hetzelfde te doen. De regering heeft drie dagen van rouw uitgeroepen, en de koning heeft het volk gevraagd te bidden voor de doden.

Gevaar voor instorting

In het dorp Moulay Brahim – een pleisterplaats voor wandeltoeristen – ziet een verslaggever van AP hoe zaterdagochtend al meer dan tien lichamen onder witte doeken door een stoet naar de begraafplaats worden gedragen. Ook in dit dorp zijn veel huizen ingestort. De minaret van de moskee is zo zwaar beschadigd, dat die bij de kleinste naschok kan omvallen. De autoriteiten waarschuwen dat huizen die nog wel overeind staan het elk moment kunnen begeven, maar overlevenden blijven tussen het puin naar slachtoffers zoeken.

Volgens het Amerikaanse Geological Center had de beving van vrijdagavond een kracht van 6.8. Het epicentrum lag pal onder het plaatsje Ighil in de provincie al-Haouz, op een diepte van zo’n 18 kilometer. Dat is naar geologische normen heel ondiep. Door die ondiepte was de impact van de beving extra heftig. Hij werd in heel Marokko, zelfs in de noordelijke hoofdstad Rabat, gevoeld.

In de dichtstbijzijnde grote stad, Marrakech, zijn vooral de duizend jaar oude bouwsels in het hart van de stad, de Medina, getroffen. Ook de toren van de beroemde Koutouba-moskee uit de twaalfde eeuw werd beschadigd. De Medina staat op de lijst van werelderfgoed van de Unesco, en wordt jaarlijks door miljoenen toeristen bezocht. De meeste moderne gebouwen in de stad doorstonden de beving zonder veel schade.