Oude haven Liverpool geschrapt van Unesco-lijst, ook ander Brits erfgoed in gevaar

De oude haven in Liverpool. Het gebied is door de Unesco geschrapt van de Werelderfgoedlijst. Beeld AFP

So ferry, cross the Mersey / And always take me there / The place I love. Deze woorden van de begin dit jaar overleden zanger Gerry Marsden bleken afgelopen week niet meer besteed aan het Werelderfgoed-commissie van de Unesco. De liefde voor het Victoriaanse karakter van het havengebied van Liverpool, zo liet de Chinese commissievoorzitter Tian Xuejun doorschemeren, is bekoeld geraakt door de vele nieuwbouwprojecten. De bouw van het stadion van voetbalclub Everton op een van de dokken was de spreekwoordelijke druppel.

Het van de Arabische Oryx in Oman werd in 2007 als eerste gebied van de Unesco-lijst gehaald. Beeld AFP

Na het beschermde gebied van de Arabische Oryx in Oman en de Elbe-vallei bij Dresden is de oever van de Mersey de derde plek die deze degradatie ten deel valt. In Liverpool is teleurgesteld gereageerd, omdat de transformatie van het dokkengebied, compleet met een dependance van de Tate Gallery, er als een succes wordt gezien. Een toenemend probleem in Liverpool is de macht van de projectontwikkelaars, die warme banden onderhouden met de burgemeester en de ambtenarij. Vorig jaar werd de burgemeester op verdenking van corruptie gearresteerd.

Stonehenge

Deze ‘schande van Liverpool’ zal in het niet vallen bij een mogelijk besluit om Stonehenge van de prestigieuze lijst te halen. De beslissing om het megalithische monument uit de Jonge Steentijd te handhaven valt of staat met de beslissing om er een verkeerstunnel onder te leggen. Het ministerie van Transport, dat ‘bouwen, bouwen, bouwen’ als motto heeft, wil koste wat kost doorgaan met deze ruim twee miljard euro kostende tunnel, maar ecologen, archeologen en heidenen (paganisten) zijn fel tegen. Voorstanders vinden juist dat de rust uit de oudheid terugkeert als de passerende auto’s onder de grond verdwijnen.

De Unesco-status van Stonehenge wordt betwist. Beeld AFP

Met grote interesse zal er worden gekeken naar de beslissing van het gerechtshof over de omstreden tunnel. Niet alleen bij Stonehenge is het wakende oog van de keurmeester in Genève, het hoofdkwartier van Unesco, een dankbaar wapen voor activisten. Neem de bewoners van Edinburgh’s New Town, het rijkere deel van de Schotse hoofdstad. Zij hekelen plannen voor speciale vuilophaalpunten die de elegante, laat 18de-eeuwse straten zullen ontsieren. Voor de Cockburn Association, een pressiegroep die waakt over de welstand van het ‘Athene van het Noorden’, is wat er met Liverpool is gebeurd een waarschuwing voor het gemeentebestuur.