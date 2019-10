Oud-wethouder moet crisis in Den Haag bezweren

Tom de Bruijn. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

VVD-wethouder Boudewijn Revis heeft De Bruijn gevraagd, na overleg met alle andere fractievoorzitters in de gemeenteraad. Hij moet als verkenner gaan onderzoeken wat de basis is voor een stabiel college dat kan rekenen op een meerderheid.

Deze week raakte het gemeentebestuur van Den Haag in een politieke crisis nadat de andere collegepartijen (VVD, D66 en GroenLinks) het vertrouwen opzegden in Groep de Mos, de grootste fractie in de raad. Zij deden dit nadat het Openbaar Ministerie een inval had gedaan in het stadhuis omdat het twee wethouders van deze partij verdenkt van corruptie.

De Bruijn kent de politieke verhoudingen in Den Haag goed. Hij was van 2014 tot 2018 wethouder van verkeer en financiën in Den Haag. De Bruijn was ook formateur van het college in 2014.