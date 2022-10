Oud-voorzitter pedovereniging Martijn langer vastgehouden in Ecuador

Buurtbewoners en actievoerders demonstreren in 2011 bij het huis van Marthijn U., in Hengelo. Ze willen dat het bestuurslid van vereniging Martijn uit de straat verdwijnt. Beeld Joost van den Broek

U. en zijn partner Lesley L. zitten sinds begin juli in de gevangenis, in het kader van een kinderpornografieonderzoek. ‘Ze hoopten na ruim drie maanden detentie te worden vrijgelaten’, zegt hun Nederlandse raadsman Sidney Smeets.

Het nieuws dateert van 21 september maar komt nu pas naar buiten. ‘Wat de verlenging zegt over deze zaak is moeilijk in te schatten’, stelt Smeets. ‘Het is zelfs met een advocaat in Ecuador lastig zicht te krijgen op wat daar precies gebeurt.’

Boegbeeld vereniging

In Nederland is Marthijn U. in maart veroordeeld tot 6 maanden celstraf voor het voortzetten van pedovereniging Martijn. Volgens de rechtbank in Rotterdam heeft hij met een medeverdachte een platform gecreëerd waarin seksueel contact tussen volwassenen en kinderen werd verheerlijkt, en de schadelijke gevolgen ervan werden gebagatelliseerd. Voordat Martijn in 2014 werd verboden, was U. een van de boegbeelden van de vereniging.

Begin dit jaar verkocht U. zijn huis in Hengelo en vestigde hij zich met Lesley L. in de Ecuadoriaanse kustplaats Canoa. Ze laten via Smeets weten dat ze het slachtoffer zijn geworden van ‘onzinverhalen’ in Canoa. Daar zou U. zijn herkend door ‘westerlingen’, waarna geruchten over ongepast gedrag de kop opstaken.

De arrestatie van U. kwam mede tot stand na een tip van de Nederlandse stichting Free a Girl, die strijdt tegen seksuele exploitatie van kinderen. Deze organisatie gaf belastende informatie door aan het Openbaar Ministerie (OM) in Ecuador.

Volgens een woordvoerder van het OM zitten de verdachten vast op verdenking van overtreding van artikel 103 van het Wetboek van Strafrecht, dat draait om kinderpornografie. Meer dan die summiere toelichting wil justitie in Ecuador niet geven.

Free a girl

‘Dit wetsartikel is een containerbegrip waar van alles onder lijkt te vallen’, zegt raadsman Smeets. ‘Beide cliënten ontkennen. Voor zover we weten zijn geen belastende foto’s of filmpjes aangetroffen.’ Zijn cliënten vinden dat Free a Girl na hun aanhouding onjuiste informatie heeft verspreid, in persberichten en interviews. ‘Ze zeggen dat we seksfeesten gaven bij ons zwembad, waar kinderen bij waren. Maar we hebben niet eens een zwembad.’

Free a Girl is niet onder de indruk van deze kritiek. ‘Wat wij naar buiten hebben gebracht zijn verdenkingen, die worden onderzocht door lokale autoriteiten’, zegt oprichter en voormalig bestuursvoorzitter Evelien Hölsken. ‘Wat de status van die politieonderzoeken is, weten we niet. Feit is dat er genoeg bewijs was om deze mannen op te pakken en dat ze al maanden vastzitten.’

De verdachten moeten Free a Girl niet de schuld geven van hun aanhouding en berichten daarover in de media, vindt ze. ‘Onze rol was beperkt: we hebben belastende informatie doorgegeven aan het OM en onze Amerikaanse zusterorganisatie O.U.R., en journalisten te woord gestaan.’

Met medewerking van Joost de Vries.