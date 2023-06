Oud-voorzitter pedovereniging Martijn krijgt in Ecuador 10 jaar cel voor maken en verkopen kinderporno

Op 18 april 2014 bepaalde de Hoge Raad dat pedofielenvereniging Martijn moest worden verboden en ontbonden. Beeld Lex van Lieshout / ANP

De Ecuadoraanse autoriteiten arresteerden de twee Nederlanders in juli vorig jaar. Uit onderzoek was gebleken dat zij lid waren van een pedofielennetwerk dat kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud rekruteerde. De mannen zouden ook ouders ertoe hebben aangezet om in ruil voor geld of speelgoed kinderporno te vervaardigen. Een derde uit Belarus afkomstige verdachte is vrijgesproken.

In Nederland werd Marthijn U. vorig voorjaar bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden wegens het voortzetten van zijn pedovereniging. De Hoge Raad had deze in 2014 verboden. Daarna bleef U. via websites, sociale media en per e-mail zijn gedachtegoed verspreiden. Volgens de rechtbank in Rotterdam bagatelliseerde U. bovendien de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Op het moment dat de Nederlandse rechter zijn oordeel uitsprak, verbleven Marthijn U. en Lesley L. al in het buitenland. Kort voor de rechtszaak begon, verkochten zij hun huis in Hengelo en vestigden zij zich in Canoa, dezelfde Ecuadoraanse kuststad als waar zij later gearresteerd werden.

Free a Girl

U.’s arrestatie in Ecuador kwam mede tot stand door een tip van de Nederlandse stichting Free a Girl, die subsidie ontvangt van de Nationale Postcodeloterij en het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Deze arrestaties passen binnen onze missie: strijden tegen seksuele exploitatie van kinderen’, vertelde medeoprichter van de stichting, Evelien Hölsken, vorig najaar aan de Volkskrant. ‘Maar we houden in principe geen Nederlandse pedo’s in de gaten.’

Stichting Free a Girl verkreeg die belastende informatie tijdens een onderzoek naar Nelson M., een ander oud-lid van Martijn. Om rechtszaken in Nederland te ontlopen, vroeg hij politiek asiel aan in Mexico. Nadat Free a Girl had vernomen dat M. zijn strafbare praktijken in het Midden-Amerikaanse land voortzette, tipte de stichting de Mexicaanse autoriteiten. Daarop werd M. gearresteerd.

Nelson M. vertelde volgens Hölsken daarna zelf dat hij een sekshotel van vrienden in Ecuador had bezocht. De eigenaren van dat hotel bleken Marthijn U. en Lesley L. te zijn. ‘Onze rol was beperkt’, aldus Hösken. ‘We hebben belastende informatie doorgegeven aan het Openbaar Ministerie en journalisten te woord gestaan.’