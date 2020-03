Oud-verpleegkundigen schieten overbelaste ziekenhuizen massaal te hulp

Oud-verpleegkundige Ilse Koeten (32).

Artsenorganisatie KNMG pleitte er maandag voor om de regels omtrent registratie tijdelijk te versoepelen als de situatie daarom vraagt. ‘Als er straks echt te weinig zorgpersoneel is, dan ben je blij als je geholpen wordt door bijvoorbeeld een gepensioneerde arts die misschien niet meer praktiserend is, maar wel heel veel ervaring heeft. Of door een bijna afgestudeerde geneeskundestudent, die ruime ervaring heeft opgedaan tijdens zijn stageperiode.’ Die versoepeling kan ‘levens redden in een noodsituatie’, aldus KNMG-voorzitter René Héman op de website. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft inmiddels laten weten daarvoor open te staan. Nu de zorg onder druk komt te staan, moet er ruimte zijn om die ‘op een afwijkende manier’ te organiseren, aldus de Inspectie. Met daarbij de kanttekening, zegt een woordvoerder, dat een arts of verpleegkundige niet al te lang uit het vak mag zijn.

Het idee om voormalig verpleegkundigen te mobiliseren komt van docent verpleegkunde Karin van Montfoort, verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en zelf in haar vorige baan verpleegkundig specialist. ‘We moeten ervoor zorgen dat de verpleegkundigen die nu aan het werk zijn het hoofd boven water houden. En voorkomen dat het straks gaat zoals in Italië, waar patiënten overlijden omdat er tekort aan personeel is.’

Noodscholing

Donderdagavond plaatste ze een oproep op LinkedIn waarna de aanmeldingen binnenstroomden, van verpleegkundigen van alle niveaus. Ook ict’ers, beleidsmedewerkers en bestuursvoorzitters van zorginstellingen boden hun hulp aan. ‘Ik ben overdonderd’, zegt ze. ‘Zo veel mensen zijn bereid om te helpen.’

Van Montfoort is opeens, in een paar dagen tijd van docent, projectleider geworden, regelt samen met collega’s de toestroom en overlegt met zorginstellingen. Niet alleen op de IC’s van ziekenhuizen zijn verpleegkundigen nodig, benadrukt ze, maar ook bijvoorbeeld in de thuiszorg. ‘Als daar een tekort aan personeel is, kunnen patiënten die zijn hersteld niet naar huis en loopt de doorstroming in het ziekenhuis vast.’

Er wordt nu een vorm van noodscholing ontwikkeld waarmee verpleegkundigen in een dag kunnen worden bijgespijkerd voor het werk dat ze moeten doen. RegioPlus, het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties, regelt de komende tijd de match tussen verpleegkundigen en instellingen. Arjan Huijsmans van RegioPlus spreekt van een geweldig initiatief. Naast verpleegkundigen hebben zich ook andere oud-zorgmedewerkers aangemeld, zegt hij. Alles bij elkaar gaat het nu om vierduizend mensen die gezien de noodsituatie tijdelijk willen terugkeren naar hun oude baan.

De coronacrisis heeft massale steunbetuigingen op gang gebracht voor het zorgpersoneel, ziet hij. Hier en daar hangen zelfs spandoeken met een huldeblijk. ‘De zorg is in Nederland heel erg goed, dat beschouwen we als vanzelfsprekend maar dat is het natuurlijk niet. Iedereen voelt en begrijpt nu hoe belangrijk de mensen zijn die aan het bed staan.’

Oud-verpleegkundige Ilse Koeten (32), Noordwest Ziekenhuisgroep, met locaties in de kop van Noord-Holland:

‘Als je me nodig hebt, dan ben ik er, had ik tegen mijn collega’s in het ziekenhuis gezegd. Dat was vrijdag. Diezelfde middag kreeg ik een app-bericht, of ik het weekend kon komen helpen. Een jaar geleden ben ik gestopt met mijn werk op de afdeling hart- en longziekten om projectleider te worden en eind vorige week zag ik tijdens een vergadering opeens hoe enorm druk de medewerkers het hadden. De een na de ander werd van de vergadertafel weggeroepen voor spoedoverleg. Dat deed wat met me. Mijn project kwam stil te liggen, ik moet daarvoor vooral op de werkvloer zijn, thuiswerken is lastig. En mijn registratie als verpleegkundige is nog niet verlopen.

‘En zo stond ik dus zaterdag in een beschermend pak, met bril en mondkapje voor, in een bijgebouw van het ziekenhuis om medewerkers met klachten te testen op het coronavirus. Die zitten nu allemaal verplicht thuis maar als we weten welke personeelsleden niet zijn besmet en gewoon verkouden zijn, dan kunnen die mogelijk snel weer aan het werk. Het was zweten in dat pak maar het gaf wel voldoening om te kunnen helpen. Als het druk wordt, zou het kunnen dat ik opnieuw word opgeroepen.

‘Zondag heb ik een foto van mezelf in dat pak op LinkedIn gezet. En erbij geschreven dat we voor een gezamenlijk probleem staan en dat alle hulp welkom is. Dat bericht is nu 160 duizend keer bekeken, er kwamen zelfs steunbetuigingen uit Italië binnen. Wat een verbroedering. Het is tekenend voor alle mensen die in de zorg werken: de nood is hoog maar we lossen het samen op.

‘Ik heb twee jonge kinderen, mijn schoonmoeder en buurvrouw stonden dit weekend meteen klaar om de opvang over te nemen. Het is mooi om te zien dat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen om de zorg draaiende te houden.’