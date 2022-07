Oud-vakkenvuller Abdelhamid Idrissi begint gratis supermarkt voor kwetsbare gezinnen

Sociaal ondernemer Abdelhamid Idrissi. Beeld Rebecca Fertinel

Pas maar op, als je sociaal ondernemer Abdelhamid Idrissi bezoekt in een van zijn 47 studiezalen in de kwetsbare wijken van Amsterdam en Zaandam. Voor je het weet, ga je kansarme jongeren helpen bij hun huiswerk, bij het vinden van een stageplek of bij het voeren van een belangrijk gesprek. De overheid wil meer doen om de overdracht van armoede van ouder op kind te bestrijden. Voormalig vakkenvuller Idrissi doet dat al jaren, met een leger vrijwilligers. Zijn nieuwste project: een supermarkt waar gezinnen tijdelijk gratis kunnen winkelen. Wie is deze gelauwerde ongelijkheidsbestrijder?

‘Ik had na afloop pijn aan mijn wangen van het glimlachen’, zegt advocaat Elsbeth van Rhijn, die een studiezaal bezocht voor een stichting die geld aan goede doelen schenkt. ‘De manier waarop hij met de kinderen omgaat; de aandacht voor goed gedrag, de rustige, veilige sfeer. Abdelhamid is een visionair die iedereen weet te raken met de verhalen die hij vertelt over de kinderen.’

Rijksambtenaar Ronilla Snellen: ‘Abdelhamid is een brug tussen de bevoorrechte wereld van hoogopgeleide witte Nederlanders, en die van de kwetsbare wijken, waar veel bewoners bezig zijn met overleven.’ Je weet wel dat het bestaat, stelt Snellen, maar Abdelhamid laat het je ook voelen. ‘Hij is de koning van de kansongelijkheid’.

Vrijwilligers in de rij

Adviseur Bojana Duovski vindt het niet raar dat vrijwilligers in de rij staan om Idrissi te helpen. Net als Van Rhijn en Snellen biedt zij haar diensten vrijwillig aan. ‘Er is een wachtlijst omdat iedereen ziet dat hij oprecht de kinderen uit deze wijken wil helpen’. Waarderingen zoals Amsterdammer van het Jaar (2019) of de Hélène de Montigny-prijs (2022) doen hem volgens haar niet veel. ‘Hij wordt pas echt blij als een kind goed nieuws appt.’

De 33-jarige Idrissi groeide op in de Amsterdamse buitenwijk Geuzenveld, waar relatief veel kinderen opgroeien in armoede, rondhangen op straat en voortijdig schoolverlaten. Zelf mocht hij van zijn ouders, die geen Nederlands spreken, alleen op school, op een sportclub of thuis zitten, vertelt hij in de podcast Nieuw Publiek Werken. Zijn vader adviseerde hem bouwkunde te studeren, want dan heb je altijd werk. ‘Ik lag een maand wakker met buikpijn, ik was nog nooit buiten mijn wijk geweest, moest voor het eerst met de metro. Ik dacht dat iedereen daar last van had, maar dat was niet zo.’ Idrissi ontdekte dat zijn medestudenten wél een laptop hadden, en internet thuis, vragen durfden te stellen en op een beleefde manier ‘nee’ konden zeggen.

In de Albert Heijn, waar Idrissi een bijbaan heeft, kijken buurtgenoten juist tegen hem op omdat hij studeert. Hij stoort zich naar eigen zeggen aan het onderlinge pest- en machogedrag van zijn leeftijdsgenoten en besluit één collega daarop aan te spreken. ‘Ik toonde interesse, gaf schouderklopjes, legde uit hoe je met klanten praat, en wat het belang is van een glimlach. Na twee weken was het een andere jongen!’ Na zijn studie vindt Idrissi werk bij een bouwbedrijf, maar toch kiest hij uiteindelijk voor de buurtsuper. Over deze keuze appt Idrissi desgevraagd: ‘Het was snel duidelijk dat de jeugd in de supermarkt mij harder nodig had dan de bouwwereld. Ik voelde dat ik daar het verschil maakte.’

Studiezalen door heel Nederland

Op zijn 22ste zet Idrissi een eerste studiezaal voor kinderen op in Geuzenveld. Inmiddels telt zijn stichting tweehonderd medewerkers, waarvan 42 betaald, en ontvangt hij geld van gemeente en bedrijven. Het heeft jaren geduurd, stelt Idrissi, voordat hij doorkreeg welke stappen nodig zijn om kwetsbare kinderen te helpen: armoede verlichten (bijvoorbeeld met de gratis supermarkt), daarna zelfvertrouwen opkrikken (meer vaardigheden) en daarna de wereld buiten hun wijk ontdekken (bijvoorbeeld naar een museum). Idrissi droomt van studiezalen door heel Nederland. Hij is ook begonnen met begeleiding van ouders.

Vraag naar de zwakke kant van Idrissi, en alle adviseurs roepen hetzelfde: hij kan geen koers houden. ‘Iedereen wil wat van hem – kinderen, ouders, bedrijven, overheden – en hij zegt nooit nee’, verzucht adviseur Duovski. ‘Ik heb hem uitgelegd dat iemand anders beter nieuwe lampen kan indraaien en schone theedoeken kan ophangen’, zegt advocaat Van Rhijn. ‘Iedere vergadering komt hij weer met nieuwe plannen. Dan zeg ik dat hij moet focussen. Dat reisje voor de kinderen kan ook later.’ Ambtenaar Snellen: ‘Zijn kracht is zijn betrokkenheid. Maar nu is het tijd voor strategische keuzes. Je kunt beter zes dingen goed doen, dan tien dingen een beetje.’

Nieuw project: gratis supermarkt

Verder is de koning uit Geuzenveld te bescheiden. ‘Het hoort bij zijn charme’, zegt Snellen, ‘maar om financiering te krijgen moet je soms ook bluffen. Ik moest hem eens redden, toen hij een potentiële sponsor goudeerlijk ging vertellen dat hij ook niet wist hoe zijn project zou uitpakken.’ Wie Idrissi uitnodigt voor een symposium, kan voortaan ook een rekening verwachten. Wie goede sier wil maken met aandacht voor kansongelijkheid, stelt Duovski, moet ook bereid zijn een bijdrage te leveren aan de stichting.

Idrissi begon vorige week een crowdfunding voor zijn FRIS supermarkt. De bedoeling is dat telkens tachtig gezinnen die gebruikmaken van zijn studiezalen daar een halfjaar gratis kunnen winkelen. Op voorwaarde dat zij die rust gebruiken om hun leven een positieve draai te geven. In de supermarkt doen jongeren ook werkervaring op. ‘Supermarktketens kunnen een sleutelrol spelen bij het begeleiden van kansarme jongeren en gezinnen’, zegt Duovski. ‘We hebben veel ketens benaderd, maar die begrijpen ons concept niet helemaal. Dus nu begint Abdelhamid een eigen winkel.’