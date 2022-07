Oud-Trump-adviseur Bannon schuldig aan minachting van het Congres

Steve Bannon spreekt de pers toe na afloop van de rechtszitting. Beeld ANP / EPA

In september vorig jaar kreeg Bannon een dwangbevel waarin hem werd opgedragen documenten te overleggen aan de speciale commissie die de bestorming onderzoekt. Ook eisten ze dat hij zou komen getuigen. Hij gaf geen gehoor aan deze twee eisen van de ‘6 januari-commissie’, en is daarom tweemaal schuldig bevonden aan minachting van het Congres. Zijn gevangenisstraf moet nog worden vastgesteld, maar die kan per vergrijp oplopen tot een jaar, inclusief een geldboete van maximaal 100 duizend dollar (98 duizend euro).

Bannon zou vooraf op de hoogte zijn geweest van mogelijke geweld tijdens de protest vorig jaar op 6 januari. Zo zei hij een dag voor de bestorming in zijn podcast zeggen dat ‘morgen de hel losbarst’.

De bestorming van het Capitool volgde op een toespraak van Trump in Washington, waarin hij de Democraten beschuldigde van fraude tijdens de verkiezingen twee maanden eerder. Trump riep zijn aanhangers op daar iets tegen te doen. Een meute trok hierop naar het regeringsgebouw, waar op dat moment de verkiezingsoverwinning van Democraat Joe Biden werd bekrachtigd. Bijna duizend mensen drongen uiteindelijk het Capitool binnen. Tijdens en vlak na de bestorming vielen vijf doden en 138 gewonden.

De rechterlijke uitspraak versterkt de positie van de commissie van het Huis van Afgevaardigden. Trump verzocht vorig jaar de mensen met wie hij nauw heeft samengewerkt niet mee te werken aan het onderzoek van de commissie, die volgens hem een politieke strijd zou voeren. Meerdere Trumpgetrouwen gaven gehoor aan zijn oproep. De dreiging van een celstraf kan hen mogelijk van gedachte doen veranderen.

Het is de eerste keer sinds 1974 dat iemand wordt veroordeeld voor ‘minachting van het Congres’, oftewel het dwarsbomen van de werkzaamheden van het Congres of de daarbij aangesloten commissies. De laatste persoon die voor een dergelijk misdrijf werd veroordeeld was G. Gordon Liddy, die betrokken was bij het Watergate-schandaal dat uiteindelijk president Richard Nixon de kop kostte.

Een andere voormalig adviseur, Peter Navarro, is in juni aangeklaagd voor minachting van het Congres. Ook hij weigerde voor de commissie te getuigen. Navarro’s proces zal in november van beginnen.

Bannon was de belangrijkste raadgever van Trump in diens eerste jaar als president en tijdens zijn eerste presidentscampagne. Nog steeds is hij een invloedrijk figuur in rechtse media in de VS. In 2020 werd de voormalig adviseur opgepakt wegens zijn betrokkenheid bij een frauduleuze crowdfundingscampagne. Met zijn actie ‘We Build the Wall’ haalde hij 25 miljoen dollar (24,5 miljoen euro) op voor het bouwen van de grensmuur bij Mexico, waar Trump het veelvuldig over had in zijn toespraken. Volgens justitie in de VS verdween een groot deel van de opbrengst, bijeengebracht door 330 duizend donateurs, in de zakken van Bannon en drie compagnons.