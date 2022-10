Oud-topman Elbers dwingt na vertrek bij KLM 1,3 miljoen af via rechter

Pieter Elbers tijdens de presentatie van het energiezuinige vliegtuigontwerp Flying-V bij de TU Delft. Beeld ANP

De uitspraak is opmerkelijk, omdat KLM en de Nederlandse staat in augustus 2020 afspraken dat de luchtvaartmaatschappij geen bonussen uitbetaalt zolang die gebruik maakt van staatssteun. KLM heeft het volledige geleende bedrag inmiddels terugbetaald, maar de regeling loopt officieel nog. Daardoor kan KLM onder gunstige voorwaarden geld lenen bij enkele banken. De overheid staat in principe tot 2026 garant voor die leningen.

Maar in een vonnis van 4 augustus, dat de rechtbank Amsterdam donderdag openbaar maakte, stelt de rechter dat het om een afspraak gaat tussen KLM en de staat, waarin Elbers geen partij is. KLM heeft Elbers bovendien meermaals beloofd, ook na het sluiten van de overeenkomst met de staat, dat hij zijn bonussen zou ontvangen zodra er weer meer geld binnen zou komen dan er uitgegeven werd, of zodra hij uit dienst zou treden.

Al in het derde kwartaal van vorig jaar waren de inkomsten bij KLM weer hoger dan de uitgaven, en had Elbers dus zijn bonussen moeten ontvangen, stelt de rechter. KLM moet de bonussen – in totaal 433 duizend euro over de jaren 2015, 2016 en 2019 – inclusief een boete van 10 procent en de verschuldigde rente per direct uitbetalen. Bovendien kan Elbers een ontslagvergoeding van ruim 850 duizend euro tegemoet zien, in plaats van de ruim 600 duizend euro waar KLM vanuit ging.

KLM betwist Elbers’ recht op de bonussen niet. Wel stelde de luchtvaartmaatschappij dat ze die vanwege de overheidssteun niet uit kon betalen, en dat ze niet mee konden worden gerekend in de bepaling van de hoogte van de ontslagvergoeding. De partijen zijn samen naar de rechter gestapt om uit te vinden waar Elbers precies recht op heeft, en KLM kreeg op beide punten ongelijk. ‘De uitspraak is glashelder en KLM zal dus Pieter Elbers betalen waar hij recht op heeft’, aldus Cees ‘t Hart van de Raad van Commissarissen van KLM in een schriftelijke reactie.

KLM maakte in januari bekend dat topman Elbers na ‘goed overleg’ had besloten om geen derde termijn aan te gaan. Hij zou daarom in mei 2023 vertrekken. Eind maart presenteerde KLM zijn opvolger al, NS-topvrouw Marjan Rintel. Uit het vonnis blijkt dat de RvC op dezelfde dag het dienstverband met Elbers heeft opgezegd. Zelf stelde hij de volgende dag dat hij vervroegd zou vertrekken, omdat het onverstandig is om ‘twee kapiteins op een schip te hebben’. Hij trad per 1 juli af en is tegenwoordig topman van IndiGo, de grootste luchtvaartmaatschappij van India.