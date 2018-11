Oud-televisiepresentator Frank Masmeijer mag worden overgeleverd aan België

Voormalig tv-presentator Frank Masmeijer (57) mag worden overgeleverd aan België. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag bepaald. De Belgische autoriteiten verdenken Masmeijer van betrokkenheid bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven.

Frank Masmeijer dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam. Beeld ANP

Masmeijer heeft zich tegen overlevering verzet, maar volgens de rechtbank voldoet het Belgische verzoek aan de formele vereisten. De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer vorig jaar tot acht jaar cel en een boete van 48 duizend euro. De straf was zo fors, vertelde de persrechter van de Rechtbank Antwerpen, omdat Masmeijer de opdracht heeft gegeven tot het vervalsen van diverse leveringsbonnen waarmee de 467 kilo cocaïne - straatwaarde 23 miljoen euro - in 2014 werd geprobeerd op te halen. Ook leverde hij het busje waarmee de drugs vervoerd hadden moeten worden.

Masmeijer werd op 14 oktober 2014 gearresteerd. Hij zat tien maanden in voorarrest, waarvan acht maanden in de cel en twee maanden thuis met enkelband. Hij was tijdens de rechtszaak op vrije voeten en niet aanwezig in de rechtbank. Op 16 november begint de zaak in hoger beroep bij het Antwerpse hof. In de overleveringsprocedure heeft Masmeijer betoogd dat hij geen eerlijk proces heeft gehad en dat hij onschuldig is.

De cocaïne werd op 7 oktober 2014 aangetroffen in de haven van Antwerpen. De drugs waren afkomstig uit Zuid-Amerika en zaten verstopt in een pallet bananen. De ongebruikelijke manier waarop een persoon de pallet probeerde mee te krijgen, wekte argwaan bij een medewerker van een havenbedrijf, die de politie informeerde. De politie liet de pallet staan en begon met observeren in de omgeving.

Masmeijer zal naar verwachting op korte termijn aan België worden overgedragen. Tijdens de zitting in de overleveringsprocedure, vorige week, heeft hij uitvoerig uiteengezet dat het eerdere verblijf in een Belgisch huis van bewaring hem zwaar is gevallen. Hij noemde de omstandigheden ‘onmenselijk’.

De Belgen hebben Masmeijer de garantie gegeven dat hij zijn straf, als deze ook in hoger beroep wordt opgelegd, in Nederland mag uitzitten.

Frank Masmeijer was in de jaren tachtig presentator van programma’s als De Holidayshow, Dinges en de Frank en Vrij-show. In 1994 werd zijn contract bij de NCRV niet verlengd, waarna hij uitbater werd van verschillende restaurants en uitgaansgelegenheden in België. Dat werd geen succes. ‘Wie de gangen van Masmeijer in Vlaams horecaland nagaat, stuit op een kluitje curatoren dat op last van de rechtbank faillissementen afwikkelt’, schreef de Volkskrant in 2014.