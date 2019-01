Oud-spionnenbaas Noord-Korea in VS om tweede top met Trump mogelijk te maken

President Trump en Kim Jong-un vorig jaar zomer in Singapore tijdens hun eerste top. Beeld AFP

De Noord-Koreaan Kim Jong-chol, die ook wel de ‘rechterhand’ van de Noord-Koreaanse leider wordt genoemd, kwam in de VS aan terwijl de speculaties toenemen over een nieuwe top. Vietnam wordt nu genoemd als locatie, ruim een halfjaar nadat beide leiders elkaar voor het eerst spraken in Singapore.

Met een nieuwe top willen de VS bereiken dat Noord-Korea eindelijk concrete stappen gaat nemen om zich te ontdoen van het kernwapenarsenaal dat het land in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Hoewel de Noord-Koreaanse leider in Singapore akkoord ging met nucleaire ontwapening, heeft Kim geen stappen gezet in die richting.

Integendeel, sindsdien nemen de berichten alleen maar toe dat Noord-Korea doorgaat met de verdere ontwikkeling en het in stand houden van kernwapens en raketten. De Amerikaanse vicepresident Pence erkende dat ook deze week volmondig. Terwijl Trump voortdurend roept dat de relatie met Kim goed is, benadrukte Pence dat Noord-Korea actie moet gaan ondernemen.

‘Wij wachten nog steeds op concrete stappen van Noord-Korea om het kernwapenarsenaal te ontmantelen dat onze bevolking en onze bondgenoten bedreigt’, aldus de vicepresident.

Kim Yong Chol, midden, donderdag op de luchthaven van Beijing. Hij vloog daarna door naar Washington. Beeld AFP

Kim duikt in China op

Tekenend voor de weinige vooruitgang, was het afzeggen van besprekingen tussen Pompeo en Kim Jong-chol eind vorig jaar in New York. Maar de laatste dagen komen er steeds meer aanwijzingen dat beide landen vooruitgang boeken in het overleg over een tweede topontmoeting.

Opvallend was ook dat de Noord-Koreaanse leider vorige week plotseling opdook in China, nadat hij in zijn nieuwjaarsrede zijn ongenoegen had geuit over het gebrek aan vooruitgang in de besprekingen met Washington. Kim hoopt dat de dooi in de relatie leidt tot het opheffen van de knellende economische sancties.

‘Een tweede top moet resultaten bereiken die verwelkomd zullen worden door de internationale gemeenschap’, aldus Kim in de Chinese hoofdstad Beijing waar hij sprak met president Xi Jinping. Voor de Singapore-top, overlegde Kim ook met de Chinese leider. China is Noord-Korea’s enige bondgenoot en de belangrijkste handelspartner.

Het nucleaire testcentrum Punggye-ri van Noord-Korea. Pyongyang zei vorig jaar dat het Punggye-ri had ontmanteld. Er zijn echter steeds meer berichten dat Noord-Korea de nucleaire infrastructuur van het land in stand houdt. Beeld AP

Laatste struikelblokken

Ook Kim Jong-chol dook donderdag op in Beijing, waarna hij doorvloog naar de VS. Een Witte Huis-functionaris repte donderdag van ‘een heleboel positieve zaken’ met betrekking tot Noord-Korea’s nucleaire ontwapening. Hij gaf geen verder details maar hij benadrukte dat Trump uitkeek naar een tweede top.

De besprekingen vrijdag in Washington moeten mogelijk de laatste struikelblokken wegnemen zodat de top kan plaatsvinden. Ook de locatie en de agenda van het overleg moet worden bepaald. Kim Jong-chol bezocht in juni eveneens Washington om de eerste top tussen Trump en Kim mogelijk te maken.

Behalve de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea’s, wordt nu ook Vietnam genoemd als ontmoetingsplek. Kim was al van plan het land, een bondgenoot van China, in februari te bezoeken. Ook Zweden is mogelijk een optie. Een Noord-Koreaanse onderminister bezoekt Zweden binnenkort, mogelijk voor overleg met Stephen Biegun, de Noord-Korea-gezant van de Amerikaanse regering.