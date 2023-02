Oud-revuedanseres Betty Boothroyd was de koningin van het Britse Lagerhuis: ‘Order, Orderrrr’

In 2000, met grootkanselier van Groot-Brittannië Lord Irvine Of Lairg. Beeld Getty

Na te zijn gekozen wordt een nieuwe Lagerhuisvoorzitter letterlijk naar zijn of haar stoel getrokken. Dit eeuwenoude ritueel was eigenlijk niet nodig bij het aantreden van Betty Boothroyd, de legendarische Speaker die maandag op 93-jarige leeftijd overleed. Waar Speakers in vroeger tijden deze rol met lichte terughoudendheid pleegden te aanvaarden, was deze voormalige revuedanseres geboren om het theater dat de Britse volksvertegenwoordiging is te presideren. Niemand kon mooier ‘Order, Orderrrr’ roepen, mede dankzij haar diepe rokersstem.

Eerste vrouwelijke Speaker

Streng, eerlijk en geestig. Met deze woorden vatten het historische voorzitterschap van Boothroyd in de jaren negentig samen. De eerste vrouw die deze functie bekleedde, heerste als een vorstin over ’s werelds oudste parlement dat indertijd voor het grootste deel uit mannen bestond. ‘Ze was uniek’, zo reageerde Alastair Campbell op haar dood, de spindoctor van Tony Blair, ‘ze was de vriendelijkste, geliefdste en liefste vrouw die je ooit had willen kennen.’ Oud-leider van de Conservatieven William Hague sprak over haar liefde voor ‘whisky en smeuïge roddel’.

in 1959. Beeld SSPL via Getty Images

Met haar onbevreesde optreden wekte Boothroyd, die een broertje dood had aan politici die vragen vanaf een stuk papier voor wilden lezen, bij vriend en vijand respect. Zo ook bij dominee Ian Paisley, de leider van de Noord-Ierse unionisten met zijn donderstem. Gedenkwaardig was de avond waarop ze hem tijdens een debat uit het Lagerhuis zette, nadat hij een minister had beticht van liegen over contacten met de IRA. De ochtend erna liep ze Paisley tegen het lijf. ‘Ik wil je bedanken,’ zei de Noord-Ier, ‘voor de hoffelijke wijze waarop je me gisteren uit de kamer hebt gegooid.’

Inspiratiebron

Boothroyd werd op 8 oktober 1929 geboren in Yorkshire. Terugkijkend op haar jeugd zei deze dochter van textielarbeiders dat ze uit de baarmoeder van de Labour-beweging kwam. ‘Het is als kolenstof van de mijnwerkers onder je vingernagels. Moeilijk om te verwijderen. Ik ben een sociaal-democraat tot in mijn vingertoppen.’ Nadat haar carrière als danseres door voetinfectie tot een voortijdig einde was gekomen, ging ze de politiek in. Ze gedijde onder de vleugels van Barbara Castle, een andere grote dame in de geschiedenis van de sociaal-democratie.

Met Nelson Mandela in 1996. Beeld REUTERS

Toen ze als eerste vrouw in 700 jaar gekozen werd tot Speaker doken er enkele praktische problemen op. Moest ze een pruik dragen? Ze oordeelde dat haar bos krullen indrukwekkend genoeg was. Op de vraag hoe ze moest worden genoemd, zette ze simpelweg ‘Madam’ voor ‘Speaker’. Net als Margaret Thatcher, ’s lands eerste vrouwelijke premier, zou Boothroyd uitgroeien tot inspiratiebron voor vrouwen die een loopbaan in de politiek ambieerden. Tevens zette ze met haar flamboyante en formidabele optredens het Lagerhuis op de kaart, tot ver over de grens.

Na haar voorzitterschap nam ze als Lady Boothroyd zitting in het Hogerhuis waar ze genoot van de hervonden vrijheid om zich, bevrijd van de neutraliteit, op spitsvondige wijze te mengen in het debat. Dat deed ze vooral tijdens de debatten over de Brexit, een politieke beslissing waar ze als oud-Europarlementariër zeer ongelukkig mee was. ‘Harold Wilson beweerde eens dat een ieder die zegt dat het EU-lidmaatschap een zwart-witvraagstuk is ofwel een charlatan ofwel onnozel is – wat me brengt op Boris Johnson.’ Dat was de rode barones ten voeten uit.