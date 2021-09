Oud-president Sarkozy weer veroordeeld – dit keer voor illegale uitgaven tijdens zijn campagne

Nicolas Sarkozy komt aan bij de presentatie van zijn boek Promenades op 29 september in Madrid. Beeld EPA

In de campagne van Sarkozy zou veel meer betaald zijn aan evenementenbureau Bygmalion dan opgevoerd in de officiële boekhouding. Hierdoor werd de in Frankrijk geldende uitgavenlimiet van 22,5 miljoen euro ver overschreden. Sarkozy, die zijn straf thuis mag uitzitten met een elektronische enkelband om, heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan. In dat geval blijft hij tot de uitspraak op vrije voeten.

Sarkozy hield gedurende de rechtszaak vol dat hij niet op de hoogte was van de extra uitgaven. De rechtbank ging hier niet in mee: het zou duidelijk zijn dat de oud-president wist dat de limiet mogelijk overschreden zou worden en dat hij bewust naliet om hierop toe te zien. Dertien anderen die terechtstonden vanwege betrokkenheid bij de zaak, waaronder leden van zijn partij, zijn eveneens schuldig bevonden en kregen gevangenisstraffen van twee tot drie jaar.

Het is niet de eerste veroordeling die Sarkozy aan zijn broek krijgt. In maart werd hij als eerste oud-president van Frankrijk in de moderne geschiedenis veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan twee voorwaardelijk, voor het ongeoorloofd aanwenden van zijn invloed.

Geld aftroggelen

Dat zou zijn gebeurd tijdens weer een andere rechtszaak, in 2014, over de vraag of hij de dementerende Liliane Bettencourt, de rijkste vrouw van Frankrijk, geld had afgetroggeld voor de partijkas. Sarkozy en zijn advocaat vroegen de advocaat-generaal van het Hof van Cassatie hierbij om vertrouwelijke informatie, in ruil voor een baantje in Monaco. Sarkozy is tegen de uitspraak in beroep gegaan en zat daarom nog niet vast.

Frankrijk kent een geschiedenis met schandalen rond presidenten. Zo werd Jacques Chirac, president van 1995 tot en met 2007, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij als burgemeester van Parijs medewerkers van zijn partij op de loonlijst van de gemeente zette.

Ook François Mitterrand, die regeerde van 1981 tot en met 1995, was betrokken bij corruptieschandalen. Bovendien liet hij journalisten afluisteren uit vrees dat die het bestaan van zijn buitenechtelijke dochter zouden onthullen. Daarvoor is hij nooit vervolgd.