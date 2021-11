Oud-president Saakasjvili is bereid hongerstaking te beëindigen als hij naar privékliniek mag

Beeld uit een door de pe­ni­ten­ti­ai­re in­rich­ting Gldani in Tbilisi vrijgegeven video waarop Michaïl Saakasjvili te zien is in een zaal van het gevangenisziekenhuis. Beeld AP

Saakasjvili is al sinds zijn arrestatie op 1 oktober in hongerstaking. Maandag werd hij vanwege zijn slechte gezondheid overgebracht naar een gevangenisziekenhuis. Volgens hemzelf was dat ‘bedoeld om me te doden’. In een brief die zijn advocaat deze week naar buiten bracht, schreef de oud-premier dat zijn bewakers hem ‘verbaal hebben mishandeld, in de nek gestompt en aan mijn haren over de vloer gesleept’.

Saakasjvili (53) staat bekend als een van de grootste politieke avonturiers van de voormalig Sovjet-Unie. Hij kwam in 2003 aan de macht in zijn geboorteland Georgië na de Rozenrevolutie tegen president Sjevardnadze, die gold als een overblijfsel uit de Sovjetperiode. Onder zijn bewind moderniseerde het land in rap tempo. Gaandeweg verspeelde Saakasjvili zijn goede reputatie echter door hard op te treden tegen de oppositie. Ook begon hij een roekeloos offensief tegen Rusland – een conflict dat uitliep op een pijnlijke militaire nederlaag voor Georgië.

Politieachtervolging

Hij werd gedwongen het land te verlaten en trok naar Oekraïne, waar hij een paspoort kreeg van zijn oude studiegenoot en toenmalig president Petro Porosjenko en opklom tot gouverneur van de corrupte havenprovincie Odessa.

Voor zolang het duurde althans, want na beschuldigingen van samenwerking met maffiabendes werd zijn paspoort weer ingetrokken. Er gebeurde sindsdien nog veel meer in het leven van Saakasjvili, waaronder een bestorming van een douanepost samen met honderden aanhangers, een politieachtervolging bovenop een dak in Kiev, een nieuwe baan als topadviseur van de president van Oekraïne en een tijdelijk verblijf in Nederland, waar zijn voormalig vrouw woont. Begin oktober meldde hij zich na acht jaar ballingschap opeens weer in Georgië, zijn geboorteland.

Mislukte terugkeer

Reden: hij is het oneens met de koers die het land vaart onder regeringspartij Georgische Droom, een partij die wordt beschuldigd van stembusfraude bij de parlementsverkiezingen van vorig jaar. Op de dag van zijn terugkeer plaatste Saakasjvili een video op Facebook waarin hij zegt: ‘Ik heb alles geriskeerd – mijn vrijheid, mijn leven – om hier te zijn.’ Vervolgens roept hij de bevolking op om bij de aanstaande lokale verkiezingen op de grootste oppositiepartij te stemmen, de door hem opgerichte Verenigde Nationale Beweging.

Het pakte anders uit. Niet alleen bleef zijn partij bij diezelfde lokale verkiezingen steken op 30 procent van de stemmen terwijl de Georgische Droom 46 procent haalde, ook werd hij nog diezelfde dag gearresteerd door de Georgische veiligheidsdiensten. Saakasjvili werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel wegens machtsmisbruik – een vonnis dat volgens hemzelf politiek is gemotiveerd.