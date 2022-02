Oud-president Honduras sluit zich in huis op om uitlevering aan VS te voorkomen

De Hondurese president Juan Hernández staat de pers te woord in 2019. De VS vragen nu om zijn uitlevering. Beeld AP



Politie en leger belegeren het huis van de oud-president sinds maandag, terwijl er tot drie weken terug niets aan de hand leek te zijn. Toen droeg de conservatief Hernández, die vanaf 2014 aan de macht was, het presidentschap over aan zijn linkse opvolger Xiomara Castro. Wel gingen al maanden geruchten dat de VS, waar zijn broer een levenslange straf uitzit wegens drugshandel, om de uitlevering van Hernández zou vragen.

Maandag barstte de bom en werd bewaarheid waar Hernández toch voor moet hebben gevreesd. De VS vroegen om zijn arrestatie, zodat hij kon worden uitgeleverd. Het huis van de oud-president is sindsdien omsingeld door zo’n honderd agenten, omdat hij zich weigert over te geven. Hernández wil eerst de benoeming afwachten van een rechter die zich moet buigen over zijn uitlevering.

Fuerte presencia de elementos policiales en la casa del expresidente de Honduras, #JuanOrlandoHernández. pic.twitter.com/FwRI6Zfgs4 — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) 15 februari 2022

Bondgenoot VS

Op Twitter plaatste de ex-president dinsdag een audio-boodschap waarin hij iedereen bedankte die met hem meeleefde. ‘Dit is geen makkelijk moment’, aldus Hernández. ‘Ik wens dat niemand dit meemaakt.’ Zodra de rechter zou gelasten dat hij moest meewerken aan zijn aanhouding, verzekerde de gevallen politicus, zou hij zich overgeven.

Hernández, die zich onder Donald Trump ontpopte tot een bondgenoot van de VS, en probeerde de migrantenkaravanen richting Mexico tegen te houden, verzekerde dat hij zijn uitlevering juridisch zou aanvechten. Waarvan hij precies wordt verdacht, wil de Amerikaanse justitie nog niet zeggen.

In de rechtszaak tegen zijn broer Juan Antonio, die wegens drugshandel en het witwassen van drugsgeld was aangeklaagd, werd Hernández door het OM in New York wel genoemd als een medeverdachte. Volgens de aanklacht zou 1,3 miljoen euro drugsgeld zijn gebruikt om Hernández in 2013 aan de macht te helpen.

From president to ‘Co-Conspirator'; Honduras awaits outcome of New York drug trial. When Tony Hernandez goes on trial Oct 2 all eyes will be on his brother, Honduran president, Juan Orlando Hernandez, who prosecutors say was an alleged ‘Co-Conspirator.’ https://t.co/YiGW0tSVrM pic.twitter.com/GIEd3owNgo — Univision News (@UnivisionNews) 29 augustus 2019

Wraak drugsbazen

De broer, een oud-parlementslid, werd in 2019 veroordeeld. Volgens de Amerikaanse justitie zou hij drugsbazen ook hebben ingelicht over drugsinvallen en betrokken zijn geweest bij diverse moorden. President Hernández ontkende indertijd de ‘perverse en valse’ beschuldigingen dat hij drugsbanden had.

Volgens hem was hij het slachtoffer geworden van drugshandelaren die hij hielp uitleveren aan de VS en die nu wraak op hem wilden nemen. Hij wees erop dat tot 2019 meer dan veertig drugshandelaren door zijn regering aan de VS werden uitgeleverd. ‘President Hernández leidde een ongekende strijd om zijn land te bevrijden van de drugs, in een effectief partnerschap met de regering van de VS’, aldus het presidentiële paleis toen.

Maar onder Trump stelde de Amerikaanse justitie Hernández niet in staat van beschuldiging. Of het OM wilde wachten totdat de Hondurese president weer gewoon man was of omdat de zaak tegen hem nog niet rond was, werd niet duidelijk. Twee weken na zijn vertrek als president, kwam een belangrijke aanwijzing voor Hernández dat de VS actie tegen hem zouden ondernemen.

Toen werd zijn Amerikaanse visum ingetrokken en werd hij op een zwarte lijst geplaatst. ‘Hernández heeft zich schuldig heeft gemaakt aan aanzienlijke corruptie door drugshandel mogelijk te maken en de opbrengsten van illegale activiteiten te gebruiken om politieke campagnes te financieren’, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een vernietigende verklaring. Een week later volgde het uitleveringsverzoek en was het doek gevallen voor de oud-president.