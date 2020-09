Oud-president Hoge Raad: Grapperhaus had moeten aftreden

Oud-president van de Hoge Raad Geert Corstens tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De oud-president, auteur van het veelgelezen De rechtsstaat moet je leren, zei over de overtreding van de regels op de bruiloft van de minister: ‘Grapperhaus heeft deze coronacrisis voortdurend gepropageerd dat we ons aan de regels moeten houden. De belangrijkste regel is de 1,5 meterregel. Dat hebben we tot vervelens toe moeten aanhoren.’ Hij verwacht dat de affaire aan Grapperhaus blijft kleven. ‘Het zal zijn functioneren moeilijk maken.’

Corstens zei in de rechtszaal veel ‘obstructie’ te verwachten van mensen die beboet zijn om overtreding van diezelfde regels. ‘En strafvermindering is het ene kwaad op het andere stapelen.’ Hij zag nog een ander gevaar. ‘Mensen zullen zeggen: zie je wel, dit is de elite die zichzelf in stand houdt.’

Corstens was president van de Hoge Raad tussen 2008 en 2014. Hij voegde nog toe: ‘Er zijn wel bewindslieden voor minder afgetreden.’