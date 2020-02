Oud-president die Kenia 24 jaar dictatoriaal leidde overleden

Daniel arap Moi in 2000. Beeld AFP

De huidige president, Uhuru Kenyatta, bracht het overlijdensbericht naar buiten. Kenyatta, die een periode van nationale rouw aankondigde, maakte geen doodsoorzaak bekend.

Op het overlijden van Mo wordt in Kenia verdeeld gereageerd. Critici wijzen naar de corruptie, schending van mensenrechten en etnische conflicten, die onder Moi wijdverbreid waren. Anderen stellen dat het aan Moi te danken is dat Kenia, in tegenstelling tot andere landen in Oost-Afrika, grotendeels vreedzaam bleef.

Tot 1978 diende Moi als vicepresident onder Jomo Kenyatta, de vader des vaderlands en vader van de huidige president. Toen Kenyatta overleed, nam Moi zijn plaats in. Tijdens de Koude Oorlog scoorde hij met zijn anticommunistische beleid punten bij het Westen.

Al snel vertoonde zijn regime dictatoriale trekken. Rechterlijke uitspraken die hem niet bevielen, negeerde hij. Kwaadspreken over Moi was lange tijd illegaal. Hij onderdrukte oppositie en had bij de verkiezingen van 1979, 1983 en 1988 geen tegenkandidaat.

In 1992 en 1997 waren er wel tegenkandidaten maar wist hij de verkiezingen, die gepaard gingen met veel geweld, te winnen. In 2002 was hij door de Grondwet uitgesloten van deelname en werd hij opgevolgd door Mwai Kibaki. De machtsovername verliep vreedzaam.

Na zijn aftreden kwamen er lijken uit de kast: tegenstanders bleken gemarteld te zijn, en uit onderzoek kwam naar voren dat zijn familie en vrienden 3,6 miljard euro rijker waren geworden van zijn presidentschap. Ruim 900 miljoen euro aan gestolen tegoeden werd in het buitenland aangetroffen. Medewerkers uit zijn regering werden vervolgd, maar Moi bleef zelf altijd buiten schot.