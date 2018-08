Oud-president Cristina Kirchner in het nauw door grootste corruptieschandaal in geschiedenis Argentinië

Argentinië is in de ban van een immens corruptieschandaal, met in de hoofdrollen oud-president Cristina Kirchner, en haar overleden echtgenoot en voorganger Nestor Kirchner. De zaak heeft alle ingrediënten voor een politieke thriller. Of, in de woorden van president Mauricio Macri: ‘Dit overtreft Netflix.’

De zaak kwam aan het rollen door de notitieboeken van Oscar Centeno. Hij werkte als chauffeur voor Roberto Barrata, voormalig topambtenaar van het ministerie van Planning en Overheidsinvesteringen. Barrata en Centeno haalden jarenlang koffers vol smeergeld op bij zakenlieden, en leverden die vervolgens af bij corrupte ambtenaren en politici. Centeno maakte in het geniep aantekeningen van Barrata’s activiteiten.

De schriften vielen in handen van de krant La Nación, die aan de hand van Centeno's aantekeningen en eigen onderzoek het grootste corruptieschandaal uit de Argentijnse geschiedenis blootlegde. Corrupte ambtenaren schoven bedrijven opgeblazen overheidscontracten toe, de bedrijven betaalden een deel van de winst terug in de vorm van steekpenningen. Een win-winsituatie voor de elite, een aderlating voor de Argentijnse belastingbetalers. Alleen al in Centeno’s auto werd volgens aanklagers 150 miljoen euro vervoerd.

Voordat La Nación publiceerde had de krant het Openbaar Ministerie ingelicht. De krant lag nog niet in de bus of de eerste verdachten waren al gearresteerd. Direct daarna haastten andere zakenlieden en politici zich naar de autoriteiten. Het was een kwestie van tijd voordat de politie ook bij hen voor de deur zou staan, dus besloten ze massaal te gaan klikken. Want door belastende verklaringen over anderen af te leggen, krijgen verdachten strafvermindering.

Zo kreeg het OM in sneltreinvaart een schat aan informatie. Daaruit blijkt dat oud-president Cristina Kirchner (2008-2015), en haar voorganger Nestor Kirchner (2003-2007) er tot de nek toe in zitten. De rechter die de zaak leidt, spreekt zelfs van ‘een criminele organisatie van corrupte ambtenaren, geleid door Nestor en Cristina Kirchner’. De linkse Kirchner staat dan ook hoog op de verlanglijst van de aanklagers, maar ze zit in de Senaat en geniet daardoor immuniteit. Wel zijn eind vorige week haar huizen ondersteboven gehaald.

Kirchner zelf ontkent alle schuld, en zegt slachtoffer te zijn van een politieke heksenjacht. Ze wil in 2019 mogelijk weer een gooi doen naar het presidentschap, en zal het dan waarschijnlijk opnemen tegen huidig president Mauricio Macri. Kirchner stijgt in populariteit, terwijl Macri kampt met een ontevreden bevolking. Sinds zijn aantreden loopt de inflatie de spuigaten uit, de armoede groeit. Volgens Kirchner is de hele zaak in scene gezet om haar uit te schakelen. Justitie zou daarbij aan de leiband lopen van de huidige regering.

Maandag luidde Kirchners advocaat de noodklok. Na de huiszoeking in haar appartement in Buenos Aires, gingen er schoonmakers heen om de boel op te ruimen. Zij kregen last van brandende ogen en ademhalingsproblemen, en zijn zondag in het ziekenhuis opgenomen. ‘Ze bleken vergiftigd’, aldus de advocaat. ‘Mijn cliënt gaat niet terug naar het appartement tot duidelijk is welke objecten tijdens de huiszoeking zijn gemanipuleerd.’

Het is nog onduidelijk waarom chauffeur Centeno zo ijverig aantekeningen maakte. Zijn ex-vrouw zegt dat hij van plan was zijn werkgever op een dag te chanteren. Centeno zou gefrustreerd zijn geweest omdat Barrata hem ‘slechts kruimels toewierp’. Centeno’s advocaat ontkent dat: ‘Hij was alleen bang om zijn baan te verliezen.’