Oud-president Bush schildert pleidooi voor immigranten

George W. Bush met een van de portretten uit zijn reeks 'Out of Many, One'.

De oud-president van de Verenigde Staten heeft 43 portretten geschilderd van nieuwkomers, die worden gebundeld in het boek Out of Many, One, dat volgend jaar zal verschijnen. Het is verrassend dat de 43ste president (2001-2009) het opneemt voor immigranten, minder dan drie maanden voor de verkiezingen waarbij de positie van anti-immigratiepresident Trump op het spel staat.

Bush werkte de afgelopen anderhalf jaar aan de reeks kleurige olieverfportretten, onthulde hij op Instagram. Hij hoopt dat het boek ‘zal helpen om onze gemeenschappelijke aandacht te richten op de positieve effecten die immigranten op ons land hebben’. Op de cover staan onder anderen sporthelden die Bush bewondert, zoals de Zweedse golfster Annika Sörenstam en de lange-afstandsloper en schrijver Gilbert Tuhabonye uit Burundi.

De aantrekkingskracht van de VS moet volgens Bush bovenal positief worden opgevat: ‘In de kern is immigratie een kenmerk van een zelfverzekerd en succesvol land.’ Een deel van de opbrengsten van het boek gaat naar organisaties die immigranten aan huisvesting helpen.

Churchill

Sinds de voormalige president zijn creatieve uitlaatklep vond, is zijn oeuvre geridiculiseerd en bekritiseerd. Bush begon met schilderen in 2012, nadat hij het boek Painting as a Pasttime van Winston S. Churchill had ontdekt. De voormalige Britse premier betoogde dat ieder mens hobby’s moet uitoefenen: ‘Gelukkig zijn de schilders, want zij zullen niet eenzaam zijn. Licht en kleur, vrede en hoop, zal hen vergezellen tot het einde, of bijna tot het einde, van hun dagen.’ Wat de beginnende hobbyïst vooral nodig had, was lef, aldus Churchill.

Churchill schilderde vooral lieflijke landschappen, de schilderijen van Bush zijn controversiëler. De eerste keer dat de wereld kennis kon nemen van Bush’ intrigerende creaties was dankzij foto’s die in 2013 door een Roemeense hacker waren gevonden in e-mails van Bush’ zus Dorothy Bush Koch. Op deze foto’s was te zien dat Bush zichzelf in kinderlijk naïeve stijl had geschilderd onder de douche en in bad.

Cover van Out of Many, One door George W. Bush.

Intrigerend

Met de jaren groeiden Bush’ schilderkwaliteiten en zelfvertrouwen. Hij is zich inmiddels gaan specialiseren in portretkunst. Saaier dan badkamertaferelen, maar toch telkens spraakmakend. Zo kwastte hij een reeks ‘wereldleiders’ en verraste vorig jaar vriend en vijand met een serie schilderijen van gewonde Irak-veteranen. Waar de wereldleiders (een reeks uit 2014) eruitzagen als stroeve kleurplaten vol tamme vlakken verf, hanteerde Bush bij het schilderen van de Irak-veteranen een wat spannendere stijl met dikke lagen verf, harde contrasten en afwijkende kleuren.

Wat onderwerpkeuze betreft waren critici destijds al geïntrigeerd: waarom zou je mensen willen schilderen die leden onder de oorlog die je zelf hebt ontketend? Voer voor psycho-analytici, net als het huidige boek vol portretten van immigranten. Onder zijn eigen achterban oogst de aankondiging van het boek (en tentoonstelling in het George W. Bush Presidential Center in Dallas) vooral lof. Al durven sommige fans niet te vroeg te juichen en vragen ze eerst: ‘Zijn dit wel legale immigranten?’