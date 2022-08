Oud-premier Renzi wil Italië met nieuwe coalitie behoeden voor extreem-rechtse regering

De Italiaanse oud-premier Matteo Renzi tijdens een tv-optreden in februari 2022. Beeld Mondadori Portfolio via Getty Im

De Italiaanse oud-premier Matteo Renzi heeft met zijn partij Italia Viva een nieuwe coalitie gevormd met voormalig minister Carlo Calenda, om een ‘pragmatisch en serieus alternatief te bieden voor populistisch links én rechts’ bij de verkiezingen in september. ‘Italië moet de populistische nachtmerrie voorkomen en terugkeren naar dromen over goede politiek’, zo zei Renzi bij de presentatie in Rome deze week.

Het Italiaanse parlement werd eind juli ontbonden nadat premier Mario Draghi zijn ontslag aanbood. Draghi was populair, en leidde het woelige Italië naar een stabiele koers, maar bij een vertrouwensstemming kwamen drie coalitiepartijen niet opdagen. Hoewel Draghi een meerderheid behield bij de stemming, trok hij zijn eigen conclusies en stapte hij op.

Extreem-rechts en anti-Europees

Draghi blijft demissionair premier tot en met de verkiezingen op 25 september. Dan gaat Italië naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen, waar een nieuwe regering uit voort moet komen. Momenteel leidt een extreem-rechtse coalitie de Italiaanse peilingen: Fratelli d’Italia van Georgia Meloni, Lega van Matteo Salvini en Forza Italia van Silvio Berlusconi hebben samen 46 procent van de virtuele stemmen. De neo-fascistische Georgia Meloni is leider van deze coalitie.

Een extreem-rechtse en anti-Europese regering kan niet alleen in Italië voor instabiliteit zorgen, maar ook in Europa. Italië is als derde economie zeer belangrijk voor de Europese welvaart. Direct nadat Draghi zijn ontslag aankondigde daalden de Europese aandelenbeurzen. Bovendien wierp Draghi zich het afgelopen jaar steeds meer op als leidende machtsfactor in Europa, nadat de Duitse bondskanselier Merkel stopte en Franse president Macron kampte met impopulariteit in eigen land. Een naar binnen gericht Italië kan zorgen voor een Europees machtsvacuüm.

Links noch rechts

Renzi wil de grootste worden door bij de verkiezingen met zijn partij, Italia Viva, een samenwerking aan te gaan met Carlo Calenda’s Azione. Calenda was minister van Economische Ontwikkeling in de Renzi-regering (2014-2016). Wie de partij gaat leiden is nog niet bekend.

Calenda en Renzi surfen onverbloemd op de golven van Draghi’s populariteit, met een pro-Europese middenkoers die links noch rechts wil zijn. ‘Als je je vertrouwen geeft aan ons, zullen we een overwinning van rechts of links voorkomen, en de agenda van Draghi voortzetten’, zei Calenda in een interview met persbureau Reuters.

Calenda zegt ook Draghi te willen aandragen als premier, mocht hun coalitie de grootste worden. Het is echter zeer de vraag of Draghi daar nog voor te porren is. De afgelopen tijd drong onder meer president Sergio Mattarella meermaals Draghi aan om te blijven als premier, maar de voormalige ECB-voorzitter hield voet bij stuk.

Zoveelste politieke crisis

De jonge Florentijnse burgemeester Matteo Renzi werd in 2014 door de centrum-liberale Democratische Partij (DP) aangedragen als premier. Zijn regering zette zich vooral in voor democratische en constitutionele hervormingen. Maar toen Renzi een referendum over die hervormingen in 2016 verloor, trad hij af als premier. Hij bleef als leider van DP de regering lang steunen.

Maar begin vorig jaar trok Renzi, inmiddels afgescheiden van DP, zijn partij Italia Viva terug uit de regering met PD en de populistische Vijfsterrenbeweging. Daarmee veroorzaakte Renzi een zoveelste kabinetscrisis in Italië, die hij vervolgens zelf grotendeels oploste door de partijloze voormalig ECB-voorzitter Draghi aan te dragen als premier van een zakenkabinet.

Door nu wederom hevig op Draghi te leunen hopen Calenda en Renzi een nieuwe politieke crisis na de verkiezingen in september te voorkomen. De komende anderhalve maand moet uitwijzen of Draghi’s populariteit voor het duo genoeg is om op te teren.