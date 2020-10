Oud-premier Maleisië kent moslims recht toe ‘miljoenen Fransen te doden’

Een portret van de Franse president Emmanuel Macron wordt in brand gestoken tijdens een demonstratie in Mogadishu, Somalië. Beeld Reuters

Hij deed dat enkele uren nadat in Nice drie doden en meerdere gewonden waren gevallen bij een vermoedelijke terreurdaad – en bijna twee weken na de onthoofding van de leraar Samuel Paty omdat hij spotprenten van de profeet Mohammed in de klas had getoond.

Mohamed, die op Twitter 1,3 miljoen volgers heeft, deed zijn uitspraak in een lange reeks tweets over de aanslagen en het gebrek aan respect dat Frankrijk zou hebben voor de moslimgemeenschap. De tweet is inmiddels verwijderd, maar het is niet het eerste protest uit de islamitische wereld: de hele week wordt er al gedemonstreerd tegen de Franse president Macron en zijn vermeende aanval op de islam en de profeet.

Zo werd hij in Iran op de voorpagina van de conservatieve krant Vatan-e Emrooz de ‘Demon van Parijs’ genoemd, en werd geschreven dat ‘Franse extremisten’ korans hadden verbrand. In Dhaka, Bangladesh, gingen dinsdag tienduizenden mensen de straat op die schreeuwden dat Macron ‘Satan aanbad’. Bij de Franse ambassade in Bagdad, Irak, werden een pop van Macron en de Franse vlag in brand gestoken en ook in Pakistan, Turkije, India, Somalië en Gaza waren protesten. De Turkse president Erdogan zei dat Macron een ‘psychiatrische behandeling’ nodig heeft, en zowel in Turkije als in de Arabische wereld is opgeroepen om Franse producten te boycotten. Veel mensen hebben over hun profielfoto op sociale media de woorden ‘respect Mohammed’ geplaatst.

In tegenstelling tot de Maleisische ex-premier benadrukken de meeste moslims in interviews of op sociale media dat zij geweld verwerpen. Maar ze zijn woedend dat Frankrijk niets zal doen om het publiceren van spotprenten van de profeet Mohammed tegen te houden. Ook de maatregelen tegen islamitische organisaties na de onthoofding van Paty vallen slecht in de moslimwereld.

Iraniërs met een cartoon van de Franse president Macron tijdens een demonstratie bij de Franse ambassade in Teheran. Beeld EPA

Vrijheid, gelijkheid, broederschap

Het zijn vooral de woorden van Macron die in het verkeerde keelgat zijn geschoten, zowel op de markten in Afghanistan als in de villawijken in de Golfregio. Afgelopen zondag richtte hij zich op sociale media tot de islamitische wereld. ‘De vrijheid, die koesteren wij. De gelijkheid, daar staan we garant voor. De broederschap beleven wij op intense wijze. Wij zullen nooit toegeven.’ Begin deze maand had hij zich al uitgesproken over de ‘crisis binnen de islam’ en de noodzaak buitenlandse invloeden in Frankrijk te beperken.

Macron gaf ook toe dat het Franse koloniale verleden heeft bijgedragen aan de problemen waar het land nu voor staat, en dat in de wijken waar veel moslims wonen ‘economische problemen en onderwijsachterstand’ disproportioneel zijn. Maar dat werd in de woede niet gehoord. Volgens de islamitische universiteit Al Azhar in Caïro waren de woorden van Macron genoeg om ‘de gevoelens van twee miljard moslims in de wereld te doen ontvlammen’.