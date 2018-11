Oud-premier Curaçao door Hoge Raad veroordeeld tot drie jaar cel en vijf jaar ambtsontzegging

Schotte (44), de leider van de fel anti-Nederlandse politieke partij MFK, is eerder in hoger beroep veroordeeld wegens ambtelijke corruptie, fraude en witwassen. De eerste premier van het autonome Curaçao ontving honderdduizenden euro’s aan ‘giften’ van de Italiaanse maffiabaas Francesco Corallo.

De Italiaan, die op Sint-Maarten ook bekend is in de casino- en drugswereld, meende met zijn giften te kunnen rekenen op een voorkeursbehandeling door premier Schotte. In de praktijk betekende dat dat Corallo invloed wenste uit te oefenen op politieke en bestuurlijke posten, zoals die van de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten.

Geert-Jan Knoops, de advocaat van Schotte tijdens de behandeling van diens zaak in hoger beroep, laat in een reactie weten dat zijn cliënt geen eerlijk proces heeft gehad. Knoops meent dat de oud-premier zijn zaak kan voorleggen aan het Europees Hof voor de Mensenrechten. Onduidelijk is overigens of Schotte momenteel op Curaçao verblijft.

MFK

Gerrit Schotte richtte zijn MFK op, kort voordat het Caribische eiland Curaçao na de statutenwijziging van oktober 2010 een autonoom land binnen het koninkrijk werd. Tot verrassing van velen won de MFK, die met name bij het armere deel van de Curaçaose bevolking tot op de dag van vandaag veel aanhang heeft, de eerste verkiezingen. Al snel bleek dat Francesco Corallo en diens vertrouwelingen aan de touwtjes van de regering-Schotte trokken.

De definitieve veroordeling van Gerrit Schotte zal voor grote opluchting zorgen bij niet alleen de huidige regering van Curaçao, geleid door de zeer gematigde en behoorlijk ‘Nederlandgezinde’ Eugene Rhuggenaath, maar ook bij de regering in Den Haag. De populariteit van Schotte zorgt in Haagse ogen vooral voor politieke instabiliteit.

Daar komt bij dat Curaçao momenteel de nodige economische problemen kent. Hoe groter de politieke macht van Schotte en diens MFK, zo is de redenering, hoe groter de kans dat het geld voor investeringen, die nodig zijn voor economisch herstel op het eiland, in de zakken van de verkeerde mensen terechtkomt. Wat dat betreft hoopt Den Haag dat de veroordeling van Gerrit Schotte tot politiek en economisch rustigere tijden op Curaçao zal leiden.

Handelsmissie

Begin volgend jaar wil premier Rutte aan deze hoop gestalte geven door persoonlijk deel te nemen aan een handelsmissie op Curaçao. Nederland ziet niet alleen voor het eiland zelf economische kansen, maar weet ook dat Curaçao voor Nederland een gewilde plek blijft, met name als toeristische bestemming.

Een celstraf voor Gerrit Schotte betekent niet dat op Curaçao en andere Caribische eilanden binnen het koninkrijk de invloed van binnen- en buitenlandse criminelen ten einde is gekomen. Zo is Francesco Corallo dit jaar opnieuw opgedoken op Sint-Maarten. Bij de huidige regering van dat autonome land vindt hij volgens kenners weer een gewillig oor voor zijn plannen.