Oud-premier Boris Johnson geeft nu ook parlementszetel op om ‘heksenjacht’ rond Partygate

Boris Johnson. Beeld Oli Scarff / AFP

De onthullingen over lockdownfeestjes binnen de Britse regering, waar Partygate om draait, vormden de opmaat naar de val van premier Boris Johnson. Nu kosten ze hem ook zijn zetel in het parlement. Als premier ontkende Johnson altijd dat hij zich niet aan de lockdownregels had gehouden, maar hij werd uiteindelijk wel beboet. Al voor die boetes besloot het Lagerhuis om een parlementaire commissie onderzoek te laten doen naar de vraag of Johnson het parlement had voorgelogen.

In een verklaring schrijft Johnson vrijdag dat hij een brief heeft ontvangen van de commissie, waaruit volgens hem duidelijk wordt dat ‘ze vastberaden zijn om de procedure tegen mij te gebruiken om mij uit het parlement te verdrijven’. ‘Vanaf het begin is het hun doel geweest om me schuldig te bevinden, ongeacht de feiten’, schrijft hij. ‘Dit is de definitie van een volksgericht.’

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

In maart bekende Johnson tegenover de commissie dat hij het parlement had voorgelogen over zijn betrokkenheid bij de feestjes, maar beweerde hij dat hij dat niet bewust deed. Hij erkende dat men zich bij bijeenkomsten in Downing Street niet ‘perfect’ aan de coronaregels had gehouden, maar zei dat het ging om ‘essentiële’ werkbijeenkomsten, die volgens de regels toegestaan waren. Hij benadrukte dat de regels zoals hij ze begreep altijd waren nageleefd.

Brexit

In zijn verklaring schrijft hij dat het ‘achteraf gezien naïef en vertrouwend van mij was om te denken dat deze procedure ook maar enigszins nuttig of eerlijk zou kunnen zijn’. Volgens Johnson is er een ‘heksenjacht’ gaande, ‘om wraak te nemen voor Brexit en uiteindelijk het resultaat van het referendum van 2016 (waarin de Britten voor de Brexit stemden, red.) terug te draaien’. Die heksenjacht zou het werk zijn van de oppositiepartijen en enkele parlementsleden van Johnsons eigen Conservatieve Partij. De commissie beschuldigt hij van een ‘politieke huurmoord op iemand waar ze tegen zijn’.

Johnson geeft zijn zetel op, maar spreekt niet van een definitief vertrek uit de politiek. Tegen de Britse krant The Times zegt hij dat hij het parlement ‘in ieder geval voor nu’ de rug toekeert.

In de verklaring deelt hij nog een flinke sneer uit naar huidig premier Rishi Sunak. ‘Toen ik vorig jaar mijn ambt verliet, stond de regering slechts een handvol procentpunten achter in de peilingen. Die kloof is nu enorm vergroot. Slechts een paar jaar na het behalen van de grootste meerderheid in bijna een halve eeuw, loopt die meerderheid nu duidelijk gevaar.’

Johnson roept de Britse regering op om te laten zien dat ze ‘het beste maakt van Brexit’ en niet bang te zijn ‘een waarlijk Conservatieve regering’ te zijn. Hij pleit onder meer voor belastingverlagingen, een handelsakkoord met de Verenigde Staten en het schrappen van Europese regels.