Oud-premier Berlusconi krijgt woensdag staatsbegrafenis in kathedraal van Milaan

Een vrouw legt een bloem bij de villa van Silvio Berlusconi, nabij Milaan. ‘We zullen je missen, oom Silvio,’ staat er op het briefje. Beeld AFP

Berlusconi werd volgens Italiaanse media vrijdag opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis in zijn geboortestad Milaan. Hij leed aan Chronische myelomonocytaire leukemie, een zeldzame vorm van bloedkanker die zeker bij ouderen moeilijk te behandelen is. In de afgelopen maanden verbleef hij vaker perioden in het ziekenhuis, de laatste keer 45 dagen.

Berlusconi’s ziektebeeld zou al tijden geen verbetering tonen en vrijdag verslechterde zijn gezondheid verder. Zijn kinderen Marina, Eleonora, Barbara en Pier Sylvio waren maandagochtend in het ziekenhuis toen hij om 9.30 uur overleed.

Berlusconi krijgt woensdag een staatsbegrafenis in de kathedraal van Milaan, de Duomo, zo meldt de Rooms-Katholieke Kerk in de noordelijke stad. Zijn lichaam wordt maandag verplaatst van het ziekenhuis naar zijn villa in Arcore, ten noorden van Milaan. Daar kunnen zijn naaste familieleden en vrienden afscheid van hem nemen.

Dinsdag zal zijn lichaam in een kist in een tv-studio van zijn mediaconglomeraat Mediaset in Cologno Monzese worden neergelegd, zo melden Italiaanse media. Dan kunnen ook anderen afscheid nemen.

Mediamogul en premier

Berlusconi was driemaal premier van Italië: van 1994 tot 1995, van 2001 tot 2006 en van 2008 tot 2011. Toen hij in 1993 de politiek inging en zijn partij Forza Italia oprichtte, was Berlusconi geen onbekende bij de Italianen. Hij was de oprichter van Mediaset, een mediaconglomeraat met meerdere zenders. Ook was Berlusconi de eigenaar van AC Milan en hij wist de gevallen topclub in de jaren tachtig en negentig internationale successen te brengen.

In 1994 werd hij, na een periode van grote politieke crisis in Italië, premier van een centrum-rechtse coalitie. Zijn partij Forza Italia was in de Europese Unie lid van de christen-democratische partij, maar kan ook als rechts-populistisch worden gezien. Berlusconi deed in zijn leven meerdere beledigende uitspraken over minderheden en was vaak mild voor het fascistische regime van Benito Mussolini. Toch bleef hij populair onder Italianen en won hij meerdere verkiezingen.

Politieke gevolgen

Forza Italia heeft in het huidige Italiaanse parlement 45 van de 400 zetels en is onderdeel van de rechtse regering van premier Georgia Meloni. Berlusconi’s dood zou gevolgen kunnen hebben voor de coalitie, denkt Volkskrant-correspondent Rosa van Gool. ‘Het is natuurlijk vroeg om te zeggen nu, maar hij was gewoon een van de drie leiders van de coalitiepartijen. Het is de vraag wie hem opvolgt en of Forza Italia überhaupt blijft bestaan.’

Voormalig minister van de partij Gianfranco Miccichè heeft al gezegd dat met Berlusconi’s dood de partij ook gestorven is. Correspondent Van Gool: ‘Hij was wel echt de partij, hij bepaalde alles. Er ontstaat nu een machtsvacuüm en iemand of meerdere mensen zullen dat willen opvullen. Dat kan een strijd opleveren die politiek veel in beweging brengt.’

Premier Meloni zegt in een eerste reactie dat Berlusconi ‘een van de invloedrijkste mannen in de geschiedenis van Italië’ was. ‘Silvio Berlusconi was bovenal een vechter, nooit bang zijn overtuigingen te verdedigen’, aldus Meloni in een video.

Volgens haar heeft Berlusconi in zijn leven een ‘verandering in de wereld van politiek, communicatie en het bedrijfsleven’ bewerkstelligd.

Premier Mark Rutte noemt Berlusconi op Twitter een ‘karaktervol mens’ en ‘markant en gepassioneerd politicus’. De Russische president Vladimir Poetin zegt in een condoleancebericht dat Berlusconi een ‘ware vriend’ was en noemt zijn dood een ‘onherstelbaar verlies’. Berlusconi bracht de Italiaanse regering de afgelopen maanden meermaals in verlegenheid door Poetin openlijk te verdedigen.

Nooit ver weg van schandalen

Berlusconi was in zijn leven nooit ver weg van schandalen en opschudding. Hij moest meerdere malen voor de rechter verschijnen. Uiteindelijk werd Berlusconi slechts één keer veroordeeld: in 2013 gaf de rechter hem een jaar gevangenisstraf wegens belastingontduiking met Mediaset. Berucht waren zijn ‘Bunga Bunga feestjes’, seksfeesten met meisjes die lang niet al tijd meerderjarig waren.