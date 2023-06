Oud-premier Berlusconi krijgt woensdag staatsbegrafenis in kathedraal van Milaan, ook dag van nationale rouw

Een vrouw legt een bloem bij de villa van Silvio Berlusconi, nabij Milaan. ‘We zullen je missen, oom Silvio,’ staat er op het briefje. Beeld AFP

De 86-jarige Berlusconi werd vrijdag opgenomen in het San Raffaeleziekenhuis in zijn geboortestad Milaan. Hij leed aan chronische myelomonocytaire leukemie, een zeldzame vorm van bloedkanker die zeker bij ouderen moeilijk te behandelen is. In de afgelopen maanden verbleef hij vaker perioden in het ziekenhuis, de laatste keer 45 dagen.

Berlusconi’s ziektebeeld zou al tijden geen verbetering tonen en vrijdag verslechterde zijn gezondheid verder. De aankomst van zijn kinderen Marina, Eleonora, Barbara en Pier Silvio in het ziekenhuis maandagochtend was een teken van de ernst van de situatie. Hij overleed uiteindelijk rond half tien.

Al snel verzamelden aanhangers zich bij de ingang van het San Raffaeleziekenhuis, waar Il Cavaliere zijn laatste adem uitblies. Ze brachten vlaggen mee van zijn partij, Forza Italia, en de voetbalclub waarvan hij eigenaar was, AC Milan.

Berlusconi’s lichaam werd later op de dag overgebracht naar Villa San Martino, zijn huis 20 kilometer ten noordoosten van Milaan. Daar nemen naaste familieleden en vrienden afscheid van hem en lieten bewonderaars bloemen en andere gedenktekens achter. Bij het regeringspaleis, het Italiaanse hoger- en lagerhuis, en alle overheidsgebouwen, ambassades en consulaten hangt de vlag halfstok.

Angst voor te grote drukte

Aanvankelijk zou de oud-premier worden opgebaard in een van zijn televisiestudio’s net buiten Milaan, maar daar is van afgezien uit angst dat te veel mensen Berlusconi de laatste eer willen bewijzen. Wel krijgt Berlusconi een staatsbegrafenis in de kathedraal van Milaan, de Duomo, geleid door aartsbisschop Mario Delpini.

In principe krijgen alle Italiaanse oud-premiers een staatsbegrafenis. Daarbij wordt de kist gedragen door zes carabinieri in volledig uniform, krijgt de overledene een militair eerbetoon bij binnenkomst en vertrek, en wordt een officiële herdenkingsoratie uitgesproken. President Sergio Mattarella zal aanwezig zijn namens de Italiaanse regering.

Berlusconi stond aan de wieg van het mediaconglomeraat Mediaset, en werd vier keer premier van Italië. Zijn partij Forza Italia zit in Europa bij de christen-democratische groep, maar kent ook rechts-populistische trekjes. Ondanks beledigende uitspraken over minderheden, vergoelijking van het fascistische regime van Mussolini en zijn beruchte ‘bunga bunga’-seksfeesten met minderjarige meisjes bleef hij altijd populair onder Italianen.

Condoleances stromen binnen

Na het nieuws over Berlusconi’s overlijden stroomden de condoleances binnen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni, die met Forza Italia in een coalitie zit, noemde hem ‘bovenal een vechter’. ‘Hij was een man die nooit bang was om zijn overtuigingen te verdedigen, en het was precies die moed en die vastberadenheid die hem tot een van de invloedrijkste mannen in de geschiedenis van Italië maakten’, aldus Meloni.

Paus Franciscus schrijft in een brief aan Berlusconi’s oudste dochter Marina dat hij rouwt om ‘het verlies van een hoofdrolspeler in de Italiaanse politiek, die zijn publieke verantwoordelijkheden met een energiek temperament vervulde’.

Premier Mark Rutte noemt Berlusconi op Twitter een ‘karaktervol mens’ en ‘markant en gepassioneerd politicus’. De Russische president Vladimir Poetin zegt in een condoleancebericht dat Berlusconi een ‘ware vriend’ was en noemt zijn dood een ‘onherstelbaar verlies’. Berlusconi bracht de Italiaanse regering de afgelopen maanden meermaals in verlegenheid door Poetin openlijk te verdedigen.