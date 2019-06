Oud-politiecommissaris Peter van den E. jaar cel in voor corruptie

Beeld Lex van Lieshout

Tegen de oud-politiechef was een werkstraf van 240 uur en een maand cel voorwaardelijk geëist. Dat vond de rechtbank in Zwolle een te lichte sanctie. De rechtbank acht bewezen dat de 53-jarige ondernemer Otto V. de oud-politiecommissaris trakteerde op lange verblijven in zijn Franse landhuis.

De twee mannen werkten samen in een veiligheidsproject. Van den E. had invloed op welk softwaresysteem de politie zou kiezen voor het bekijken van beelden van bewakingscamera’s. Ondernemer V. had volgens het OM voordeel ten opzichte van concurrenten, door zijn contact met de politiechef. De ondernemer werd vrijdag veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Naast de verblijven in het landhuis liet Van den E. zich ook jarenlang trakteren op reisjes naar autoraces en Canada. Volgens de rechtbank wilde de oud-commissaris niet inzien dat hij laakbaar heeft gehandeld. Bovendien frustreerde hij bewust een integriteitsonderzoek naar zijn persoon. Daarna trok hij zich niets aan van de conclusies uit dat onderzoek. Met zijn handelen heeft de oud-commissaris volgens de rechters het publieke vertrouwen in de politie en in de overheid ernstig geschaad. Van den E. is eerder door de politie ontslagen.

Fraude met declaraties bij politiebond

Vrijdag werd ook bekend dat drie voormalige bestuursleden van politiebond ANPV worden ontslagen bij de politie vanwege fraude met declaraties. Ze zouden zich bovendien schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en belangenverstrengeling.

De Nationale Politie bevestigt een bericht hierover in De Telegraaf, maar wil er verder nog niets over kwijt. Volgens de krant hadden de drie verdachten ook belangrijke functies binnen het politiekorps. Ze worden door het Openbaar Ministerie vervolgd.