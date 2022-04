Oud-partijvoorzitter D66 onder druk gezet om onderzoeksrapport naar onveiligheid in partij snel openbaar te maken

Voormalig D66-voorzitter Anne-Marie Spierings, tegenwoordig gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant. Beeld ANP

De verklaring zou zijn gepost in een besloten Facebookgroep van D66’ers. ‘Gedurende het onderzoek was er forse tijdsdruk’, schrijft Spierings. ‘Deze druk heb ik zelf als heel zwaar ervaren.’ Uiteindelijk werd een eerste openbaar deel van het onderzoek naar onveiligheid bij D66 drie weken voor de Tweede Kamerverkiezingen gepubliceerd. Hieruit concludeerde partijleider Sigrid Kaag dat er bij haar partij geen sprake was van een structureel onveilige omgeving. Een tweede, vertrouwelijk deel – waarin juist wel stond dat er sprake was geweest van grensoverschrijdend gedrag – verscheen op 17 maart, anderhalf uur voordat de stembussen sloten.

Spierings reageert met haar verklaring voor het eerst op de publicatie van de Volkskrant waaruit blijkt dat de D66-partijtop al een jaar ervan op de hoogte was dat een partijprominent zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Ze schrijft dat zij als partijvoorzitter ‘achteraf gezien’ niet akkoord had moeten gaan met het publiek maken van het openbare rapport zonder eerst te weten wat er in het tweede rapport stond. ‘Ik had hier zelf zorgvuldigheid moeten betrachten.’ Spierings schrijft dat zij op aandringen van het slachtoffer akkoord is gegaan met een openbaar rapport en een vertrouwelijk deel.

Slachtoffer vroeg om vertrouwelijkheid, ‘niet om een doofpot’

Uit documenten in handen van de Volkskrant blijkt dat het slachtoffer meerdere malen aangedrongen heeft op het openbaar maken van de conclusie uit de vertrouwelijke bijlage waarin stond dat wel grensoverschrijdend gedrag had plaatsgevonden. ‘Ik heb altijd alleen maar gevraagd om vertrouwelijkheid, niet om een doofpot’, zei het slachtoffer eerder tegen de Volkskrant. Zij eiste zeker een jaar lang een rectificatie van de publieke uitspraken van het bestuur en partijleider Kaag dat er niet zoveel aan de hand zou zijn. Die rectificatie kwam niet.

Hoewel partijleider Kaag bij de aankondiging van het onderzoek benadrukte het ‘ontzettend belangrijk’ te vinden dat het onderzoek ‘zorgvuldig gebeurt’, zegt Spierings nu dat zij vanuit de partij druk heeft ervaren om snel, mogelijk met het oog op de verkiezingen, met resultaten te komen.

De oud-partijvoorzitter, tegenwoordig gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant, betuigt spijt over haar rol in de #MeToo-affaire. Maar Spierings licht in haar brief niet toe door wie en hoe zij onder druk is gezet. Zij reageert niet op verzoeken van de Volkskrant om haar brief nader toe te lichten.

Onder veel D66'ers leeft de vraag waarom zo lang niet is opgetreden

Ook wordt niet duidelijk waarom zij vorig jaar geen maatregelen heeft getroffen tegen partijprominent Frans van Drimmelen, terwijl zij wist dat onderzoeksbureau Bing concludeerde dat er wel degelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag. ‘Ik had natuurlijk toen een klemmend verzoek aan de man kunnen en moeten doen om zijn lidmaatschap op te zeggen, al ontbraken ons de middelen om het ook af te dwingen’, is het enige wat ze hierover kwijt wil.

Op 13 mei legt de partijtop verantwoording af tegenover de leden. Ruim 750 D66’ers hebben de bijeenkomst afgedwongen. Onder de leden leven nog veel vragen, waarvan de belangrijkste onbeantwoorde vraag is: waarom is er zo lang niet opgetreden tegen de partijstrateeg en wat zegt dat over de cultuur aan de top van de partij?